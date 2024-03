Godt på vei oppover etter pandemien

Mye av transportbransjen som retter seg mot maritim passasjerbefordring fikk det hardt under pandemien. Nå er det godt på vei oppover igjen. – Vi opplever at reiselivet kom seg raskt, og til tross for en verden der det er mye uro ser det ut som om reiser og gode opplevelser er høyt prioritert, er ett av svarene vi fikk, dette fra aktør som er sterkt engasjert i å gi både turister og andre gode opplevelser på sine fartøy.

Maritim Magasin har også i år spurt et antall aktører innen maritim persontransport om situasjonen, og med noen unntak synes vi det er positive og optimistiske tilbakemeldinger.

Det er klar vekst i trafikk og omsetning, men samtidig blir det ikke lagt skjul på at man også kan ha en del krevende utfordringer i tiden som kommer.

I tillegg til uro flere steder – også i Europa og en økende generell frykt for at krigen kan spre seg, er også inflasjon og økende priser noe som skaper en viss usikkerhet. – Vi merker også at befolkningen generelt har mindre å rutte med, er en av tilbakemeldingene.

DET GRØNNE

Mange er også opptatt av miljø og grønn omstilling. Fra Havila Kystruten får vi tilbakemelding om at flere og flere passasjerer er opptatt av klima, miljø og bærekraft.

De fleste er opptatt av og ønsker å bli “grønne”, men det er et klart forbehold: Omstilling koster penger, og mange etterlyser hjelp og støtte fra myndighetene for å kunne gjennomføre dette. I denne omgang har vi ikke spurt om synspunkt på forslagene om å innføre en eller annen form for turistskatt.

