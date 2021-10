Hagland Captain - verdens første hybridfrakteskip

NOAH og Hagland skriver industrihistorie med batterihybriden Hagland Captain. Det ombygde bulkskipet vil kutte NOx-utslippene med 90 prosent, noe som tilsvarer 84.000 personbiler.

– Dette er verdens første plugin hybrid bulkskip, og er et prakteksempel på en ny teknologi som er nødvendig inntil vi finner andre nullutslippsløsninger, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte skipet ved Oslo Havn.

KUTTE UTSLIPP

I 2018 ønsket ressurs- og miljøselskapet NOAH å kutte utslipp fra transportrutene sine. De henvendte seg til en rekke rederier og fikk til en langiktig garantiavtale med Hagland Shipping som gjorde investeringen mulig.

– Nylig kom FNs klimapanel med en alarmerende rapport som virkelig beskriver hvor dårlig tid vi har til å kutte klimagassutslippene våre drastisk. Dette skipet tror vi er et lite, men viktig skritt på veien. Vi skriver i dag et nytt kapittel i den store omstillingen industrien i Norge, og i resten av verden, er inne i, sier konsernsjef i NOAH Anders Lægreid.



