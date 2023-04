Har du lyst på en tre års jordomseiling?

Cruiseskipet Gemini skal etter planen ut på et tre-årig verdensomspennende cruise fra november i år. Foto: Miray International

Kunne du tenke deg å tilbringe tre år på jordomseiling om bord i et cruiseskip? Miray International lanserer nå et nytt cruiseprodukt de har kalt Life at Sea Cruises.

Treårs cruiset blir om bord i cruiseskipet Gemini der gjestene kan bo, jobbe og utforske verden fra sitt hjem til sjøs.

Ifølge Life at Sea inkluderer den nye all-inclusive reisen gratis Wi-Fi og gratis medisinske tjenester. Passasjerer kan invitere familie og venner til besøk om bord gratis, nyte mat i verdensklasse, underholdning om bord og rekreasjonsaktiviteter.

START I NOVEMBER

Prisene starter på 29.999 dollar per år og fleksible betalingsalternativer. For den prisen får de reisende innvendige lugarer, mens større balkongsuiter koster vesentlig mer.

Gemini er eid av et tyrkisk rederi, og skipet er nå brukt til å innlosjere jordskjelvofre i Tyrkia. Planen er at det treårige verdenscruiset skal starte 1. november i år, og innen den tid skal skipet fornyes og pusses opp.

Life at Sea Cruises har ikke gått ut med den endelige reiseruten ennå, men planen er at den skal inkludere besøk til 375 destinasjoner i hele 135 land. I løpet av det 3-årige cruiset skal fartøyet krysse ekvator seks ganger mens det seiler til alle sju kontinenter og besøker 13 av verdens underverk.

