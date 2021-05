Havila Kystruten satser på LNG

– Nå gleder vi oss til å komme i gang. Etter mange forsinkelser og mye usikkerhet på grunn av verftsproblemer og koronapandemien er det godt å kjenne på at oppstarten som er planlagt til august nærmer seg og at vi endelig kan begynne å seile.

Salgs- og markedsdirektør Tor Johan Pedersen i Havila Kystruten har jobbet i snart tre år med å planlegge oppstarten for et nytt rederi i den tradisjonsrike ruten mellom Bergen og Kirkenes. Havila fikk konsesjon for fire skip i mars 2018 av totalt 11 skip som skal gå i ruten. Noen måneder etter, i september 2018, var han på plass i jobben som en av de første i den nye organisasjonen til Havila Kystruten.

LANG CRUISEERFARING

Tor Johan har jobbet med cruise mesteparten av sitt yrkesaktive liv, blant annet i cruiserederiet Royal Caribbean Cruseline og sist som fagansvarlig for cruise i Innovasjon Norge.

– Nå har vi bygget opp en organisasjon som er klare til å drifte det nye rederiet. Mesteparten av det seilende personellet er overdratt fra Hurtigruten i form av en virksomhetsoverdragelse. Det dreier seg om mellom 300 og 400 personer. Så er vi i overkant av 30 mennesker på land, vel halvparten i Fosnavåg, som skal ta oss av salg- og markedsføring og administrative oppgaver, forklarer Pedersen.

Ettersom kystruten både er et kommunikasjonsmiddel for folket langs kysten, men ikke minst et internasjonalt turistprodukt, har selskapet også medarbeidere som skal selge inn reiser plassert i flere ulike land. Egne medarbeidere finnes i Oslo, i Tyskland, England og Sverige.

SKAL VÆRE ANNERLEDES

– Norge er selvsagt det største enkeltmarkedet vårt i antall passasjerer, men Tyskland, Skandinavia og England er sentrale markeder der Hurtigruten har hentet mange gjester fra tidligere og der vi ser interessen for å reise med våre skip også er stor. Vårt hovedfokus ligger i Norden og Europa, men gjester fra andre markeder viser også interesse og vi har etterspørsel fra andre områder som USA, Asia og Australia og har etablert kontakter og agenter mange steder for å komme tettere på disse gruppene, sier salgs- og markedsdirektøren.

– Dere går inn i noe som er en etablert suksess, men som har lagt delvis nede under koronapandemien. Hvordan skal dere hente passasjerer i konkurranse med den etablerte aktøren som skal operere sju av skipene?

– Vi har som mål og være bedre, men også litt annerledes enn våre konkurrenter. Et av våre viktigste fortrinn er at vi starter med helt nye skip. Det er noen år siden skipene som går langs kysten nå ble bygget og mange gleder seg til en fornying. Vi vil også være innovative, ikke minst når det gjelder miljø. Skipene våre skal seile med LNG som drivstoff og får også en stor batteripakke som gjør at de kan seile inntil fire timer på batteridrift. Det å kunne seile ut og inn Geirangerfjorden for eksempel på et stille skip uten lokal forurensing blir en opplevelse for de reisende om bord, mener Pedersen, og legger til at skipene også vil bruke batteri i mange av havnene.



Les hele artikkelen i MM 05-2021 i salg fra 20 mai.







Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.