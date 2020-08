Helelektrisk oppdrettsanlegg for laks

Statsminister Erna Solberg åpnet nylig verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå. Oppgraderingen betyr at Seashore kutter all bruk av fossilt drivstoff i den daglige driften av anlegget, en god nyhet for alle som er opptatt av klima og miljø.

– Bellona, ABB og Bremnes Seashore har gjennom samarbeidet på Loddetå laget et forbilde for resten av næringen, sa statsministeren ifølge en pressemelding.

Hun la til at hun håpet dette kun var starten på en helelektrifisering av oppdrettsnæringen langs hele kysten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deler statsministerens ønske om en ytterligere elektrifisering av havbruksnæringen.

– Oppdrettsnæringen skaper enorme verdier for Norge, men den har også et fotavtrykk og klimagassutslipp. Vi trenger mer innovasjon for å få havbruksnæringen over i det grønne skiftet, og det er kjempeviktig at vi får elektrifisert det vi kan, sier Rotevatn.

SAMARBEIDSPROSJEKT

Elektrifiseringen av Loddetå er et resultat av et samarbeid mellom Bremnes Seashore, ABB og Miljø-stiftelsen Bellona.

Våren 2018 presenterte ABB og Bellona sammen rapporten “Laks på Landstrøm”, som viser at det er mulig å redusere klimagassutslipp fra oppdrettsnæringen betydelig ved å satse på helelektriske anlegg. Nå er testfasen over, og onsdag 24. juni stod statsminister Erna Solberg for den offisielle åpningen av pilotanlegget.

