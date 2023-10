Helt klart fremover for skipsutstyr

Utstyrsleverandørene, som er en vidtfavnende og sammensatt gruppe, er en viktig del av den maritime næringen. Det er også snakk om bedrifter som befinner seg over store deler av landet, ikke bare ved kysten, og mange er svært viktige arbeidsplasser som har stor betydning for bosetningen.

Også i år har vi bedt en del bedrifter om å fortelle litt om situasjonen for dem. Det er riktignok et mindre og begrenset utvalg, men det skulle gi en god stemningsrapport.

Og mens vi i det tilsvarende i fjor konkluderte med at det nå var optimisme, god vekst og god tro på fremtidsutsiktene, er dette inntrykket forsterket i år.

Det ser også ut som om ettervirkningene etter koronaen er i ferd med å forsvinne, men det som bekymrer noen er strømprisene vi har hatt. Ikke bare at de er høye, men like mye at de er svingende og uforutsigbare, og også at de varierer fra landsdel til landsdel og dermed skaper en ulik konkurransesituasjon.

Et annet problem for mange er det samme om i fjor: Det er krevende å skaffe ukvalifisert arbeidskraft, noe som i en vis grad setter begrensning på vekstmulighetene.

