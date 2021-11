Her kommer nyverftet

– Vi gleder oss til mars/april når nyanlegget i Storlavika i Flatanger står ferdig og vi kan ta det i bruk. Vi får langt mer plass, en stor båtheis på 450 tonn som blir en av de største i landet og får et moderne og oppdatert verftsanlegg der vi kan yte langt bedre service til kundene våre og utvikle oss videre.

Salgssjef nybygg ved Folla Maritime i Flatanger i Trøndelag, Camilla Kvaløsæter, stråler av entusiasme når hun viser oss det nye verftsområdet til bedriften. I dag holder Folla Maritime til i lokalene til et nedlagt tresliperi i Flatanger, lokaler som for lengst er utdaterte og for små til virksomheten som omfatter bygging av mindre fartøy i tillegg til service og reparasjoner.

FLERE ANSATTE

– Vi ser for oss at volumet på nybygg blir omtrent det samme som vi har i dag, men vi ønsker å satse langt sterkere på service- og reparasjonsvirksomheten der vi i dag må si fra oss mange jobber fordi kapasiteten rett og slett er for liten, påpeker hun.

Med nytt verftsanlegg på plass skal også antall ansatte trappes opp. 20 ansatte jobber i dag i Folla Maritime Service AS, men bedriften ser etter seks til åtte nye medarbeidere i produksjonen i tillegg til en styrking av administrasjonen.

Selv har Camilla Kvaløsæter gjennom fem år i Folla Maritime gått veien fra produksjonen til salgssjef for nybygg, og mener at det å kjenne til arbeidet som skjer på gulvet og produktene hun skal selge er viktig for å kunne ha en god dialog med kundene.

– Det er spennende å jobbe i en mindre bedrift som dette, være med i hele byggeprosessen innen flere områder og finne gode løsninger, forteller hun.





Les mer om planene til Folla Maritime i MM 11-2021 i salg fra 18 november.







Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.