Hurtigrutemuseet fornyer seg med "skip i flaske"

Hurtigruteskipet Finnmarken på plass i Vernebygget – et imponerende syn. Foto: Bjørn Eide

Vi har mange hutigruteentusiaster her i landet – men det er neppe noe som skaper mer uenighet enn når diskusjonen dem imellom dreier seg om hvilke av skipsgenerasjonene som er de vakreste. Er det de moderne som mer ligner cruiseskip, er det mellomgenerasjonen fra 80-tallet – eller er det skipene som ble bygget i årene etter krigen?

Og det er mange som heller til det siste alternativet. Og for disse er situasjonen dessverre slik at det er blitt vanskelig å få sett favorittskipene, det siste som forlot den faste ruta mellom Bergen og Kirkenes var MS Lofoten, som nå blir skoleskip.

Men det finnes fortsatt en mulighet. MS Finnmarken, den som ble overlevert til Vesteraalens Dampskibsselskab i 1956, kan beskues i all sin prakt på Hurtig-rutemuseet på Stokmarknes. Riktignok godt oppe på tørre landjorda, og trygd plassert inne i et enormt glassbygg der hun nå er beskyttet mot vær og vind etter at hun måtte tilbringe mange år utendørs etter at hun kom til museet som hadde fått skipet som gave i 1999.

STOR OG SPESIELL JOBB

Link Arkitekturs avdeling i Trond-heim, med sivilarkitekt Gunnar Næss i en sentral rolle, har hatt viktige oppgaver i prosjektet for å realisere vernebygget.

– Dette ble en spesiell jobb, det er vel denne type jobber man som arkitekt går og drømmer om å få være med på. Og da anledningen bød seg la vi så å si bredsiden til for å vinne oppdraget, sier han til Maritimt Magasin.

Verken Hurtigruten eller Stokmarknes var for øvrig ukjente områder for Næss på forhånd, med familien på morsiden fra Stamsund ble det mange turer frem og tilbake fra Trondheim i oppveksten – noen av dem også med nettopp Finnmarken.

Da skipet i sin tid ble tatt ut av kystruten var det en gruppe entusiaster som tok initiativ for å bevare det over 81 meter lange og nesten 13 meter brede fartøyet. Etter å ha vært i Harstad for forberedende arbeider ble det slept tilbake til Stokmarknes og halt på land. Og der har det stått stødig siden.

EN ATTRAKSJON

Å stå utendørs i et nordnorsk klima er imidlertid ikke gunstig, og dermed startet jobben med å få bygget et vernebygg omkring skipet. Prosjektet er finansiert med ca. en tredel fra Hadsel kommune, Nordland fylke og staten, ved siden av at rederiet Hurtigruten og også andre har gitt sine bidrag.

– Vi kom inn i prosjektet gjennom en konkurranse, der målet først og fremst var å vise oppgaveforståelse, sier Næss. Han viser også til at Link har erfaring med denne type oppdrag, blant annet stod han i sin tid sentralt i jobben med ombygging og utvidelse av Ringve Nasjonale museum for musikkinstrumenter i Trondheim.

I tillegg til å skape et funksjonelt bygg med gode løsninger, var en viktig oppgave også at man skulle skape et signalbygg som kunne være med på å sette Stokmarknes på kartet.

