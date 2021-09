Hurtigruten til Afrika

Hurtigruten er et av verdens ledende rederier innen ekspedisjonscruise, og neste år vil de være det eneste selskapet som vil utforske den afrikanske vestkysten og introduserer fire nye land.

Hurtigruten Expeditions har så langt satset mest på cruise i de arktiske strøkene og langs norskekysten, men de faste gjestene har også etterspurt flere destinasjoner i varme strøk. Derfor velger rederiet nå å legge reiser til Afrikas vestkyst og den unike skjærgården ved Bissagosøyene og Kapp Verde til sin voksende liste over nye destinasjoner. Et 13-dagers cruise til Afrika neste år inkluderer fire land, Kapp Verde, Gambia, Guinea-Bissau og Senegal med Spitsbergen med start i Dakar, en av Afrikas mest travle byer.

MANGE NYHETER

Hurtigruten har også nylig lansert ekspedisjonscruise året rundt til Galapagosøyene fra begynnelsen av 2022. I tillegg til de første afrikanske ekspedisjonsturene noensinne, vil Hurtigruten også introdusere en rekke reiseruter til Kanariøyene og Madeira for 2022/2023 sesongen.

–2022 blir et av de mest eventyrlige årene for Hurtigruten Expeditions. Vi starter året med oppstart av Galapagos-operasjonene våre i januar, og på slutten av året vil vi introdusere våre første afrikanske cruise. Vi er veldig glade for å ekspandere til nye unike destinasjoner som utfyller våre cruise i Karibia og Sør-Amerika og styrker vår globale posisjon, sier sjef for Hurtigruten Expeditions, Asta Lassesen i en pressemelding.



