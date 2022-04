Kanskje mot lysere tider?

Larsnes Mek Verksted har stor aktivitet og mye arbeid. Og etter at man er ferdig med bygging av tørrdokk med hall over ventes økt aktivitet og behov for flere arbeidere. Foto: Larsnes Mek Verksted

Når dette skrives raser krigen i Ukraina fortsatt med full styrke, og det er mer enn på lenge usikkert om hvordan utviklingen vil bli. Det gjelder den generelle sikkerhetssituasjonen i Europa, det gjelder hvordan næringslivet og økonomien vil bli påvirket og utvikle seg, og dermed også hvordan situasjonen for den maritime næringen og for skipsverftene vil bli.

Vår årlige spørrerunde til en del av skipsverftene viser også denne gangen variasjoner, selv om det fortsatt er en tendens til at noen klarer seg bedre enn andre.

Det ser fortsatt ut til at de som bygger mindre fartøy; arbeidsbåter, ulike servicefartøy og båter til oppdrettsnæringen har mye arbeid og omfattende ordrelister. Det samme gjelder brønnbåter, der det fortsatt ser ut til å være god etterspørsel.

Men det er også en god del som rapporterer at de for tiden ikke har nybygg i bøkene sine. Men det er godt med arbeid for mange når det gjelder ombygginger, vedlikehold og reparasjoner.

MER NORSK

Et forhold som ikke er berørt i vår undersøkelse er konkurransesituasjonen for norske skipsbyggere og at det fortsatt er mange nybygg som går til utenlandske verft. Det gjelder blant annet fiskefartøy og ferjer, der mange fortsatt havner i Tyrkia eller Danmark.

Det burde være en klar prioritet for myndighetene å se på dette og vurdere om det lar seg gjøre, også innenfor EØS-rammeverket, å tilpasse slik at tendensen kan snu.

