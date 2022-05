Klart største enkelkontrakt for Tersan

30–40 prosent av skipene vi leverer går til det norske markedet. Det er ingen tvil om at Norge er vårt klart viktigste eksportmarked og et område vi satser mye på også framover.

Vi sitter på Nor-Shipping messen på Lillestrøm utenfor Oslo og snakker med M. Sakir Erdogan, direktør for forretningsutvikling ved det tyrkiske verftet Tersan Shipyard. Med hovedkontor og det største og nyeste verftsanlegget i Yalova sør for Istanbul og et eldre verftsanlegg nærmere storbyen som i hovedsak driver med reparasjoner og ombygginger er Tersan et av Europas største verft, kanskje med unntak av de fire-fem største cruiseskipverftene.

KUN TYRKISKE ARBEIDERE

Rundt 5500 arbeidere har sin arbeidsplass her, alle tyrkere, og i tillegg kommer ulike underleverandører som er innom i kortere eller lengre perioder for å gjøre ulike installasjonsjobber.

– Det at alle våre fast ansatte er tyrkiske statsborgere har spart oss for en del problemer som andre verft som henter mange av sine arbeidere fra andre land har hatt under Covidperioden, forteller Erdogan. Vi har selvfølgelig hatt noen utfordringer med sykdom og problemer med deleleveranser fra utlandet, men ikke karanteneproblemer som mange andre har slitt med.

Verftets klart største enkeltkontrakt så langt er oppdraget med å bygge fire skip til Havila Kystruten. De fikk først kontrakt på to, og overtok byggingen av de to andre da det spanske verftet som først skulle bygge disse fikk problemer.

STOLT AV HAVILA-SKIPENE

– Det har vært utfordringer og problemer underveis ja, både for rederiet og oss, men nå er vi i sluttfasen og kan levere fire fantastiske skip som vi er stolte over. Skip nummer to gikk fra verftet i siste halvdel av april, og de to siste regner vi med å levere i begynnelsen av tredje kvartal, sier Erdogan.

– Disse fire skipene til Havila Kystruten er en døråpner inn i passasjermarkedet for oss. At rederiet er fornøyd bekreftes av at de ikke ønsket noen forandringer på skip nummer to i forhold til skip nummer en som har vært i drift en stund og der alt er testet ut. Og når Havila Capella under starten på Nor-Shipping ble tildelt utmerkelsen Next Generation Ship Award er vi strålende fornøyde, smiler direktøren for forretningsutvikling hos Tersan.

Les hele intervjuet med M. Saker Erdogan i MM 06-2022 i salg fra 25. mai.





