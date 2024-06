Klart for tettpakket Nor-Fishing 2024

Trondheim: Årets Nor-Fishing, som åpner dørene i Trondheim Spektrum 20. august, følger også denne gangen et ganske tradisjonelt mønster, men med noen viktige endringer. Det ene er at i stedet for fire messedager blir det i år bare tre dager med åpne dører, noe Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing sier utstillerne har ønsket seg over tid. Og lover kompakte og fullspekkede dager med Nor-Fishing-opplevelser.

– Det blir ikke noen store endringer, det blir stort sett slik det har vært, sier Digre til Maritimt Magasin, og tilføyer:

– I år har vi for første gang valgt å ha et felles tema for hele messa, sier han.

Og kanskje for å fremheve at det er en messe med stort internasjonalt innslag er temaet “Solutions”.

Åpningen

En annen “korrigering” i det vanlige messeprogrammet er at man har valgt å flytte åpningsseremonien første messedag frem en time, til kl. 11.30. Ifølge Digre er det gjort for å lette litt på trykket man alltid opplever når portene åpens.

Som vanlig blir det et tettpakket program under selve åpningen. Til stede blir blant annet fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sammen med Trondheims ordfører Kent Ranum og styrelederen for Stiftelsen Nor-Fishing. Foreløpig er det uklart om det også blir royal tilstedeværelse, da dette ble skrevet ventet man fortsatt på svar på invitasjonen til kongehuset.

