Lider - Verdens kraftigste atomisbryter

Det russiske rederiet Rosatom-flot har signert en kontrakt med verftsgruppen Zvezda Shipbuilding for bygging av en atomisbryter som blir verdens kraftigste. Den skal kunne bryte is opp til fire meter tykkelse og bidra til å holde den nordlige sjøruten mellom Europa og Asia åpen på helårsbasis.

Atomisbryteren skal få navnet Lider (leder) og er utviklet for statsselskapet Rosatom av Atomflot, mens Zvezda skal stå for byggingen. Dette verftet holder til i byen Bolshoy Kamen i Primorsky-området på østkysten av Russland og er en del av landets største verftsgruppe, United Shipbuilding Corporation. Verftet har tidligere bygget en rekke skip for to av de ledende olje- og gasselskapene i Russland, Rosneft og Gazprom.

Les mer om den russiske atomisbryteren i MM 06/20 i salg fra 04. juni.

