Løytnant Danielsens krig

Per Edvard Danielsen var en krigshelt med et fargerikt liv. Han kom fra en familie med maritime og sjømilitære aner. Bestefaren, Daniel Danielsen, var skipsfører og kjøpmann. Faren, Edvard Christian Danielsen, begynte sin karriere i marinen som kadett i 1906 og endte opp som viseadmiral og Sjef for Sjøforsvaret.

Det var med andre ord nokså klart hvilken vei Per Edvard skulle følge på sin karrieresti, det ble å gå i far og bestefars fotspor.

Som vernepliktig i den norske marine avanserte unge Danielsen til fenrik 1. oktober 1939 og fikk tjeneste på torpedojageren Garm. Etter hvert ble han gjort til sjef på torpedobåten Sæl og deretter sjef på torpedobåten Ravn.

Det var som sjef på Ravn, forlagt til Langesund, at fenrik Per Edvard Danielsen møtte krigen den 9. april 1940.



KRIGEN KOMMER TIL NORGE

9. april ble det besluttet at Jo, Grib og Ravn skulle samles i Lyngør. De tre båtene holdt det gående i området rund Lyngør en ukes tid, men kullbeholdningene minket faretruende og dermed var muligheten til å gå over Nordsjøen til England borte.

Tyskerne behersket luften, de tyske flyenes nærgåenhet gjorde at man måtte forflytte seg ofte.

12. april åpnet Grib mitraljøseild mot et fly og traff det. Man mente at flyet styrtet utenfor Svenner. Den 17. april ble Jo og Grib angrepet i Løktesundet med mitraljøseild og bomber fra et fly. Noen av mannskapet til Grib ble letter skadet og Jo fikk problemer med ror og propeller.

DANIELSEN I ILDEN

Under angrepet på Jo og Grib kastet fenrik Danielsen seg inn i kampen med Ravn for full speed ut fra Lyngør. Danielsen besvarte ilden fra det tyske flyet og jublende mannskaper kunne konstatere at det tyske flyet styrtet brennende i havet. Per Edvard Danielsen fikk sitt første treff i sin kamp mot de tyske inntrengerne.

Et par timer senere gikk Ravn i kamp mot et nytt tyske fly. Tyskerne slapp femten bomber rundt den lille torpedbåten, men ingen traff. Per Edvard Danielsen lot seg ikke skremme av overmakten, men kjempet innbitt mot de tyske voldsmennene.

