Må si nei til oppdrag

– I år har vi faktisk sagt nei til flere vedlikeholds- og klassejobber. Pågangen på ombyggingsoppdrag har vært så stor at det har beslaglagt det meste av aktiviteten vår.

Det er plassjef Steffen Solheim Svarthumle ved Brødrene Aa sitt reparasjonsverft i Eikefjord som forteller dette. Det er særlig elektrifiserings- og ombyggingsarbeid på fire store hurtigbåter som har lagt beslag på kapasiteten de siste månedene.

Baronen og Baronessen som har gått på ruter i Oslofjorden har blitt forlenget og fått installert batteriskiftesystemet Shifter, mens de to båtene Tyrhaug og Terningen som har gått mellom Trondheim og Kristiansund blir elektrifisert og pusset opp.

MÅ SI NEI

– Vi har sagt nei til flere faste kunder der vi har fått spørsmål om serviceoppdrag og klassing. Det er noe vi ikke liker og som vi synes er trasig, men vi har rett og slett ikke hatt kapasitet til å ta på oss alle jobbene vi har fått spørsmål om, sier Svarthumle.

Brødrene Aa etablerte verftet i Eikefjord mellom Førde og Florø i 1987. I 1992 gikk de konkurs, og det store verftsanlegget ble overtatt av andre. I 2019 kjøpte Brødrene Aa Eikefjord-anlegget tilbake for å ha et dedikert verft for service, garantiarbeid og ombygginger, og nå har de 30 fast ansatte i produksjonen i tillegg til en ingeniøravdeling her. Også datterselskapet Eikefjord Elektro i tillegg til Brødrene Aa sin regnskapsavdeling har tilhold i Eikefjord slik at det totalt er rundt 50 personer i arbeid i bygget.

