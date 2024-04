Norge klatrer på verdensrankingen

Norge klatrer på verdensrankingen når det gjelder verdien av skipsflåten. Ved årsskiftet hadde vi den sjuende mest verdifulle flåten i verden og passerte dermed Tyskland som også måtte se seg forbigått av Storbritannia. Verdien av norske skip var ved siste årsskifte beregnet til 59,344 milliarder US dollar.

Det er selskapet VesselsValue som beregner verdien av verdens skipsflåte og som ved årsskiftet hvert år setter opp denne rankingen mellom nasjonene. I år som i fjor er det Japan som topper listen, tett fulgt av Kina og Hellas på de neste plassene.

GASSFLÅTEN TREKKER OPP

Bakgrunnen for at Norge klatrer på denne listen er først og fremst store investeringer i gassflåten. Verdien av såkalte LNG-tankere økte i løpet av fjoråret med 16,7 prosent, fra 12,2 milliarder dollar til 14,2 milliarder dollar. Veksten for LPG-flåten var enda større i prosent der veksten var på hele 55 prosent fra 2,9 milliarder US dollar til 4,5 milliarder US dollar.

Denne veksten innen gass-segmentet kommer både av leverte nybygg og innkjøp av brukte skip til den norske flåten. Gjennom 2023 bestilte norske rederier ti kostbare LPG-skip, anført av Stavanger-rederiet Solvang som alene bestilte fem store LPG-skip hos det koreanske verftet Hyundai Heavy Industries for levering i perioden fra 2026 til 2027. Et slikt skip koster i overkant av 100 millioner US dollar, tilsvarende rundt 1,1 milliarder norske kroner.

Les mer i MM 04-2024 i salg fra 11. april.





Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.