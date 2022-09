Ny englandsbåt i 2026?

En gruppe investorer og reiselivsfolk i Bergen har kommet langt i planene om å bygge en ny stor cruiseferje og gjenåpne ferjetrafikken mellom Bergen, Stavanger og Newcastle i England. Planen er ferdig skip og oppstart i 2026.

Selskapet Bergen Cruise Line er allerede etablert og har fått utviklet en stor cruiseferje som er 210 meter lang og 31 meter bred med kapasitet på 2380 passasjerer og et mannskap på 200 personer. Ferjen som også får et stort bildekk og lastekapasitet er utviklet av Fosen Yard. Konseptet er designet for maksimal kapasitetsutnyttelse i høy- og lavsesong kombinert med omfattende cruisetilbud og inntekter om bord.

KOSTNAD 2,1 MILLIARDER

Ifølge Bergen Cruise Line er utviklingen av det nye fartøyet skreddersydd markedet i Norge og England der det skal trafikkere og målet har vært å bygge en ferje til et svært effektivt kostnadsnivå. Foreløpige estimat viser at nybygget vil koste 2,1 milliarder kroner å realisere.

I planleggingen legges det opp til at den nye ferjen skal ha lave miljøutslipp og at den skal bruke 50 prosent mindre energi enn tilsvarende eldre ferjer. LNG er valgt som drivstoff med mulighet for bruk av fuel-celler på et senere tidspunkt. Batterikapasiteten om bord er estimert til 13.500 kWh som gjør at ferjen kan gå utslippsfritt innenskjærs i de norske fjordene og også gå på kun batteridrift inn og ut av havnene.

