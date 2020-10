Optimisme i en tøff tid

I september foretok Maritimt Magasin sin årlige spørrerunde om situasjonen hos norske maritime utstyrsleverandører. Hvordan har det siste året utviklet seg, og på hvilken måte har de vært rammet av pandemien?

Leverandører av ulike typer skipsutstyr har troen på framtiden for den maritime næringen, viser svarene de har avgitt til Maritimt Magasin.

De fleste svarer naturlig nok at de har støtt på utfordringer som følge av koronapandemien. Det vil ikke nødvendigvis si smitte i egne bedrifter, men mindre reiseaktivitet, færre kundebesøk, problemer hos underleverandører, usikkert marked og forsinkelser har preget bransjen. Mange melder likevel om at de er tilbake til normalen, og framtidsutsiktene er generelt sett positive. Det er også oppløftende å se at flere har ansatt nye folk det siste året, og holder staben stabil. Pandemien satte en midlertidig stopper for nyansettelser, men de som har svart håper og tror at de kan plukke opp den tråden når tingenes tilstand har roet seg.

PMH NORWAY

– Vi ser lyst på fremtiden. Havbruk er og kommer til å være en viktig næring for Norge.

Utvikling av grønne løsninger til maritime fartøy gir nye muligheter for oss, sier Stein Are Ystmark fra PMH Norway. Bedriften, tidligere kjent som Petter’s Marine Hydraulikk, har levering av utstyr til maritime fartøy som sin hovedvirksomhet. Det segmentet omfatter både fiskebåtmarkedet og servicebåtmarkedet. I produktsortimentet finner man blant annet kontrollsystemer, manøversystemer, DP-systemer, hydraulikk, totalkonseptsløsninger, thrustere, capstaner, vinsjer og annen dekksutrustning. Og det jobbes stadig frem mot nye løsninger.

– Vi har i år startet opp flere utviklingsprosjekter. PMH har nylig lansert en ny DP-løsning, MPTC+, som kan integreres direkte i eldre manøvrering system (MPTC) fra PMH. Det er ikke behov for ekstra skjerm og styreskap i rorhuset. Mange eldre fartøy kan dermed få DP ved en oppgradering fra oss. Videre vil det komme to nye thrustere fra oss, en på 500 hk og en med 750 hk. Nye og større styremaskiner er også under utvikling, forteller Ystmark. Det er 16 ansatte hos PMH, et tall som har holdt seg jevnt de siste årene.

– For tiden har vi nok ansatte, men på sikt trenger vi flere industrimekanikere, serviceteknikere, elektrikere og ingeniører, legger Ystmark til.

Det norske markedet er viktigst for PMH, men de har leveranser til flere europeiske og asiatiske redere også. Så på hvilken måte har den vedvarende globale pandemien påvirket deres virksomhet?

– Vi har greid oss bra, så langt. Noe ekstra fravær, men ellers har driften gått som normalt. Det er viktig for oss at aktiviteten ved verftene holdes oppe.

Hvis koronapandemien blir langvarig frykter vi for sysselsettingen, sier Ystmark.

Hva resten svarte kan du lese i MM 10-2020 i salg fra 15. oktober.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.