Optimisme, men krevende arbeidsmarked

Med mer digitalisering og økt bruk av elektronisk utstyr innen flere og flere områder både på land og om bord har elektronikkleverandørene fått en viktig rolle i den maritime næringen.

Vi har spurt et antall leverandører om situasjonen i dag og ikke minst hvordan de ser på fremtiden. Ikke alle har svart, men i de svarene vi har fått inn er det flere tydelige tendenser, som for så vidt er ganske sammenfallende med det vi fikk høre i en tilsvarende undesøkelse blant leverandørene av skipsutstyr, gjengitt i forrige utgave av Maritimt Magasin.

Veldig mange venter å ha behov for flere ansatte, enten ganske umiddelbart eller på noe sikt. Og like klart er det at arbeidsmarkedet blir oppfattet som krevende, spesielt når det gjelder kvalifiserte personer. Flere sier at de er forberedet på å måtte lære opp nye selv.

Når det gjelder tiden fremover, er det også mye optimisme å spore. Det som ser ut til å være et gjennomgående problem er å få varer og råmaterialer i tide, flere nevner lang og usikker leveringstid som et problem.

Undersøkelsen er for øvrig foretatt i forkant av fremleggelsen av neste års statsbudsjett med de skattemessige endringer som er foreslått der, slik at det ikke er nevnt eventuelle virkninger av dette i noe stort omfang.

