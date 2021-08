PE Bjørdal dobler omsetningen i år

PE Bjørdal AS jakter stadig på dyktige fagarbeidere. Her Kristian Bjørkedal og Piotr Paqadzinski under monteringsarbeid i fabrikkhallen. Foto: Frode Rabbevåg

PE Bjørdal AS i Hovdebygda i Ørsta går mot tidenes rekordår. I fjor omsatte bedriften som har prosessutstyr til fiskeri og akvakultur som sine viktigste produktområder for 126 millioner kroner. I inneværende år regner de med å doble omsetningen.

– Det er fullt trykk både i fabrikken og på konstruksjonsavdelingen. Nå er vi 74 fast ansatte i tillegg til en del innleide og trenger stadig mer folk. Særlig ingeniører som jobber med automasjon og konstruksjon er det stort behov for i tillegg til fagarbeidere, påpeker VP markedsføring og salg, Oddbjørn Følsvik.

Et av suksessmarkedene for PE Bjørdal den senere tiden har vært Russland der de leverer fabrikkanlegg både til fiskefartøy og til bearbeiding av fisk på land. Nå har Ørsta-bedriften sju-åtte fabrikkanlegg som skal leveres til fiskerisektoren i Russland i ordreboka og arbeid med disse som strekker seg fram til 2023. Rundt halvparten av omsetningen ved PE Bjørdal er for tiden relatert til Russland.

VIL HA KVALITET

–Vi opprettet for en tid siden et eget kontor i St. Petersburg i Russland som følger opp kundene våre der. Gode relasjoner og tett oppfølging av både kunder og verft som bygger båtene utstyret skal inn i er viktig for å lykkes, påpeker Oddbjørn Følsvik, og legger til at russerne vil ha kvalitet og krever utstyr som skal fungere i tøffe og værharde områder som er langt fra servicebasene.

Selskapet har hatt et forhold til markedene i Russland siden 1980-tallet, men det er tildelingen av nye kvoter fra myndighetene med krav til rederne som blir tildelt kvotene om å bygge nye fartøy som er en viktig årsak til boomen i landet nå både for PE Bjørdal og andre leverandører. Bedriften som ligger like ved flyplassen på Hovden mellom Ørsta og Volda har særlig hatt stort gjennomslag når det gjelder fabrikkanlegg til krabbebåter som fisker snø- og kongekrabbe der de er anerkjente i Russland og har en høy markedsandel. Men også utenom det russiske markedet har PE Bjørdal sikret seg fine kontrakter innen fiskerisektoren.

