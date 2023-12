Pilene peker oppover for norsk maritim industri

Det ser ut til at eksportinntektene for den maritime industrien passerer 100 milliarder for første gang. Foto: Frode Rabbevåg

– Den norske maritime industrien, det vil si verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører, ventes å omsette for 175 milliarder kroner i 2023. Dette er all time high i løpende kroner, og særlig utstyrsprodusentene ser ut til å være inne i en god utvikling.

Dette var noen av de gode nyhetene partner i analyseselskapet Menon, Erik Jacobsen, kunne legge fram under Verftskonferansen i Ålesund i november. Menon utarbeider årlig en rapport om tilstanden i den norske maritime industrien og har fulgt næringen gjennom mange år.

– Verftene er de som gjør det svakest og også er mest pessimistiske, mens for både utstyrsleverandørene og tjenesteleverandørene er det oppgang i aktiviteten med økt omsetning, forteller Jacobsen.

Han påpeker at lønnsomheten også er lavest blant verftene med en driftsmargin i 2022 på bare to prosent.

EKSPORT PASSERER 100 MILLIARDER

– Vi ser at også eksporten av norske maritime produkter og tjenester øker, og for første gang ser det ut til at eksportinntektene for den maritime industrien passerer 100 millioner kroner i 2023, nærmere bestemt 102 milliarder kroner ifølge våre prognoser.

Også det er EU- og EØS-landene som kjøper mest fra de norske maritime bedriftene med godt over en tredel av den totale eksporten mens landene i Asia følger like bak med en andel på knappe en tredel.

– For utstyrsprodusentene er det segmentet frakt av varer, det vil si utstyr og tjenester til skip som frakter varer, som er det største enkeltsegmentet, mens for verftene er det nå havvind som er største segment når det gjelder omsetning. Olje og gass er imidlertid viktigere for norsk maritim industri totalt sett enn havvind, og det er særlig utstyrsprodusentene som henter mye omsetning fra olje- og gassektoren, forteller Erik Jacobsen.



