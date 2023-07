Skarv Shipping Solutions vil redusere utslipp med 90 prosent

Skarv Shipping Solutions AS får 130 millioner kroner i støtte av Enova til anskaffelse av tre lasteskip som skal gå utslippsfritt langs norskekysten, går det frem av en pressemelding. Fartøyene vil potensielt ha en utslippsreduksjon 90 prosent sammenlignet med tilsvarende tradisjonelle skip. Det skal selskapet oppnå gjennom bruk av teknologi som batterier, ammoniakkmotor, rotorseil og energibesparende skrogdesign.

– Enova støtter de som går foran. Skarv Shipping Solutions har utviklet et spennende og innovativt prosjekt som kan bety mye for utviklingen av nærskipsfarten vår, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

BLANT VERDENS FØRSTE

Fartøyene, med en lastekapasitet på 4000 tonn hver, skal benyttes i nærskipsfart langs norskekysten, fra Nord-Norge og sørover til Oslofjorden. Fremdriften vil basere seg på en 4-taktsmotor som bruker ammoniakk som drivstoff. Motoren, som leveres av Wärtsilä, blir blant verdens første 4-takts ammoniakkmotorer. For skipene vurderes det ulik teknologi, blant annet rotorseil, som sammen med det hybridelektriske systemet og et nytt skrogdesign, reduserer energibruken drastisk. Skipene vil også ha elektrisk utstyr for lasthåndtering.

– Vi har brukt betydelige ressurser på å lage et frakt- og logistikkonsept som vi har sterk tro på kan bringes ut på markedet og sikre høy sikkerhet, effektivitet og pålitelighet. Vi har hatt dialog med våre kunder gjennom hele prosessen. Nå, med Enovas beslutning, er vi ivrige etter å komme videre og nå våre neste mål: å fremforhandle endelige kontrakter og sette i gang kontrahering og bygging av skip, sier Jan Øivind Svardal, daglig leder i Skarv Shipping Solutions.

Les mer om planene i MM 07-2023 i salg fra 29. juni.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.