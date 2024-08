SMM venter 40.000 besøkende

3. til 6. september blir Hamburg sentrum for den maritime næringen, da åpner den store SMM-messen dørene. Og før de lukkes er det ventet at omkring 40.000 besøkende vil ha vært innom de mange messehallene, der over 2000 utstillingsfirma fra over 100 land har vist frem sine tilbud.

Allerede flere måneder før åpningen var utstillingshallene nesten fullbooket, og arrangøren ventet flere beøkende enn noen gang tidligere.

SMM dekker hele verdikjeden til den maritime industrien på 90.000 kvadratmeter i tolv utstillingshaller, og er verdens fremste plattform for innovasjon og den nyeste teknologien i maritim sektor som samler bedriftsledere fra hele verden.

ÅRETS TEMA

I år fokuserer SMM på avkarbonisering av skipsfarten. Internasjonale utstillere, inkludert oppstartsbedrifter, vil vise frem smarte og effektive løsninger. Andre temaer høyt på agendaen er kunstig intelligens (AI) og rekruttering av unge talenter.

– Vi venter mer enn 2000 internasjonale utstillere fra 70 land. Vi er overveldet over responsen. Vi setter faktisk opp en ekstra hall for å imøtekomme alle forespørsler, sier Claus Ulrich Selbach, som er Business Unit Director Maritime and Technology Fairs &; Exhibitions i en pressemelding.

ASIA ER TILBAKE

Den positive utviklingen skyldes blant annet at flere asiatiske utstillere og besøkende rapporterer tilbake etter pandemien. Spesielt Kina og Korea, de to ledende skipsbyggingsnasjonene, vil ha en sterkere tilstedeværelse igjen på SMM 2024. Den andre nøkkelfaktoren er SMMs unike stilling i den marine industrien. De som reiser til Hamburg i september, vil kunne møte internasjonale utstillere, utforske toppmoderne teknologier og delta på konferanser med anerkjente talere samt attraktive nettverksarrangementer.

– Den høye kvaliteten og internasjonaliteten og tettheten til viktige bransjeaktører på SMM er uten sidestykke i verden, sier Selbach.

