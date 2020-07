Solstrand Trading designer båter på løpende bånd

Servicebåter til oppdrettsnæringen er en viktig nisje for Reidar Aas (t.v.) og Jan Ståle Aas i Solstrand Trading i Tomrefjord. Foto: Frode Rabbevåg

Servicebåter til havbruksnæringen har blitt den store og viktige nisjen for designselskapet Solstrand Trading i skipsbyggerbygda Tomrefjord i Vestnes kommune. Med et tempo på i snitt to båter i året har det blitt designet 18 båter i den ni år gamle tomannsbedriften.

En snurper var første design da Jan Ståle Aas og Reidar Aas etablerte bedriften i 2011. Så har det blitt hele 15 båter til oppdrettsnæringen der tre er under bygging i tillegg til en båt til taretråling og en båt som brukes til skjelloppdrett i Sverige. Noen ombyggingsprosjekter og annet designarbeid har det også blitt rom for innimellom.

FANT EN NISJE

– Konkurransen innen design av fiskebåter er stor. Det er mange selskap om beinet i tillegg til at enkelte verft har designkapasitet selv. Vi fant derfor vår nisje innen servicebåter til oppdrett, og særlig de litt større båtene mellom 19 og 28 meter, forklarer Jan Ståle Aas.

Men det var fiskebåter de to hadde jobbet mest med da de etablerte Solstrand Trading. Begge kom fra Solstrand Verft som ligger rett på andre siden av fjorden og som de kan se ut gjennom kontorvinduene. På andre siden av veien for designselskapet ligger Vard Tomrefjord som bygger skip i en litt annen størrelse enn de som kommer ut fra datamaskinene hos de to på Solstrand Trading.

Jan Ståle gikk hele veien fra lærling via videreutdannelse og til teknisk avdeling hos Solstrand Verft. Der jobbet han sammen med Reidar Aas i flere år, på den tiden Solstrand Verft var en av de ledende på bygging av fiskebåter, særlig linebåter.

– Vi var fem brødre som eide Solstrand Verft, og jeg var en av dem, forklarer Reidar Aas. På 1990-tallet solgte de seg ut, og noen få år etter fant Jan Ståle Aas og Reidar Aas ut at tiden kunne være inn til å etablere et designselskap sammen.

