Står i kø for å få Proas-sjarker

I knapt ti år har Proas AS på Leikong sør på Sunnmøre produsert sjarker på 10,99 og 10,67 meter. I disse dager leveres båt nummer 28 til Trøndelag, og ventelistene for å få bygd en båt fra det lille verftet har i perioder vært opp til to år.

– Vi har i grunn ikke drevet markedsføring i det hele tatt. Ryktet om sjarken vår har gått mellom fiskerne, og så har kundene kommet. Hadde vi hatt større kapasitet og kortere leveringstider kunne vi ha levert langt flere båter, forteller daglig leder og eneeier Roy Endre Håvik til Maritimt Magasin.

Bedriften ble opprinnelig startet av far til Roy Endre, Reidar Håvik, som til tross for at han snart fyller 80 år fortsatt har sine runder innom bedriften og hjelper til i en hektisk hverdag.

TI ÅR MED SJARK

Opprinnelig var det MOB-båter til oljenæringen og oppdrettsbåter som ble produsert av far og sønn, og så en periode innredning til båter i teak og metallrekkverk. Første sjark gikk ut av bedriften i 2014-2015, båter som bygger på Roy Endres eget design og som stadig forbedres og utvikles.

– Hva er det som kjennetegner en god sjark, spør vi mens vi sitter i lag med far og sønn Håvik i kantina på Proas.

– God stabilitet, en god styreplass med god utsikt og gode arbeidsforhold på dekk, kommer det kjapt fra far Reidar.

