Største Nor-Shipping noensinne?

Når Nor-Shipping 2023 åpner dørene på Lillestrøm 6. juni er det klart for det arrangørene tror blir deres “største arrangementsuke noensinne” i perioden frem til 9. juni. Da fylles 22.000 kvadratmeter utstillingsarealer, samtidig som det avikles en lang rekke aktiviteter både i messeområdet og eller omkring med “noe for enhver smak” og en rekke sosiale, nettverks- og kunnskapsdelingsaktiviteter og partnerskap som et gjennomgående hovedtema.

Koronapandemien skapte “uorden” I tidslinjen for denne store messen, som normalt alternerer med SMM I Hamburg annethvert år. I fjor skulle det normalt vært bare SMM som innbød til arrangement, men også Nor-Shipping fant å ville avvikle full messe.

GOD OPPSLUTNING

Og selv om den fant sted på et noe annet tidspunkt av året enn normalt var det god oppslutning fra så vel utstiller, konferansedeltakere og besøkende.

Riktignok var arealet noe mindre enn årets, som blir på omkring 22.000 kvadratmeter. I april i fjor var messen plassert på 16.755 kvadratmeter, der omkring 29.000 besøkende var innenfor dørene i løpet av dagene messa var åpen. Av disse var omkring 8000 på det messearrangøren betegner som “management nivå”.

Utstillingen hadde også samlet besøkende fra hele 83 forskjellige nasjoner, og det var 13 nasjonale paviljonger. Det er neppe noen grunn til å vente lavere tall for årets arrangement.

IKKE BARE UTSTILLING

Selv om svært mange nok kommer for å se hva de ulike utstillerne har å by på, er Nor-Shippingen også mye mer enn dette. Som vanlig er det også denne gangen et stort innslag av ulike komferanser og foredrag.

Blant høydepunktene finner vi de aller første konferansene Nor-Shipping Offshore Wind og Offshore Aquaculture, sammen med Ocean Leadership Conference, Second Maritime Hydrogen Conference og Fourth International Autonomy Summit.

Les mer om Nor-Shipping i MM 05-2023 i salg fra 11. mai.





