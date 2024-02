Stort behov for kunnskap og kompetanse

Maritime og marine næringer har stort behov for kunnskap og kompetanse. Det gjelder gjennom hele spekteret, like viktig som å skaffe topp utdannede fra universitet er det å gi kunnskap om grunnleggende ting, som for eksempel å sette garn eller reparere motorer.

Det er også mange som nå tilbyr og bidrar til å gi kunnskap. Det gjelder helt fra grunnleggende undervisning både praktisk og teoretisk i videregående skoler, frem til avanserte doktorgradstudier og masterutdanning ved universiteter og høyskoler. I tillegg er det også en lang rekke tilbud utenfor det tradisjonelle undervisningssystemet, organisasjoner og bedrifter som har spesialisert seg innen sine områder.

Og også i bedriftene skjer det naturligvis også mye kunnskapsoverføring gjennom interne kurs og tiltak.

STORT TILBUD OG SPENNVIDDE

Som tidligere år har Maritimt Magasin samlet informasjon fra en del aktører på området. Og det er interessant å se hvilken bredde det er i tilbudene. Like interessant er det at mange av de vi har fått informasjon fra kan fortelle om både stor og til dels økende søkermasse, og også at det gjennomgående er høy kvalitet på de som ønsker seg inn i næringen gjennom denne veien.

Kunnskap, og også vilje til å gi muligheter til dette kommer til å bli viktigere. I likhet med en lang rekke andre næringen vil det maritime fremover ganske sikkert oppleve en økende konkurranse om å trekke til seg arbeidskraft som har den riktige kompetansen.

Heldigvis ser det ut til å være en jevn tilstrømning av ungdom som ønsker seg inn i den maritime og marine næringen, enten dert er på skip, i havbruk, i industrien eller på andre områder.

Les mer i MM 02-2024 i salg fra 15. februar.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.