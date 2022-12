Thor – kjempe med atomkrefter

Ulsteinvik: En av utfordringene knyttet til det grønne skiftet er å finne bærekraftige energibærere for fremtidens skip – hva blir fremtidens drivstoff? Elektrisk er allerede på vei inn for deler av flåten, men den uløste utfordringen her er å skape en god nok infrastruktur for å lade batteriene. Sjefsdesigner Øyvind Gjerde Kamsvåg i Ulstein International er ganske sikker på at man der har funnet en løsning, i form av å bruke atomkraft til å produsere energien om bord i et skip, så å si et flytende kraftverk. På tegnebrettet og i datamaskinene har man allerede klart løsningen i form av et skip som har fått det kraftfulle navnet Thor.

Nøkkelen ligger i det radioaktive grunnstoffet thorium, og Kamsvåg forteller at man både generelt og også internt i Ulstein har diskutert hvilke muligheter som ligger i dette helt siden 2008.

Han forteller videre at det ble mer konkret da man i 2022 i forkant av den store cruisemessen Seatrade internt diskuterte hvordan man kunne markere seg der.

ENDA ET PARADIGMESKIFTE

– Vi vurderte hvordan vi kunne stille oss bak et paradigmeskift, slik vi har gjort flere ganger tidligere. Vi satte oss ned og forsøkte å se hva som ville bli fremtidens løsninger, og endte opp med tanker om et logistikk- og infrastrukturkonsept omkring tilgjengeligheten på energi. Vi så at fullelektriske skip trolig er veien å gå for å gjøre ting utslippsfritt. Men på sjøen er problemet at det er vanskelig å få fatt i den elektriske energien. For å løse dette infrastrukturproblemet kom vi frem til en løsning der vi kombinerer et fullelektrisk cruisefartøy, Sif, med en infrastruktur som er representert ved skipet som vi kaller Thor. Dette blir drevet av thorium. Slik oppsto tanken, og vi arbeidet med en infrastruktur omkring logistikk som orienterte seg om disse to skipene.

For øvrig er dette naturligvis ikke begrenset til cruise, men vil være et generelt fullelektrisk skipskonsept.

– Med Thor endte vi opp med et fartøy som skal tilby flere tjenester, i tillegg til å produsere og overføre energi vil det også være et forskningsfartøy og et standard redningsfartøy, understreker han.

