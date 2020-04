Tøffe tak også for verftene

“Svarte svaner” er en betegnelse som særlig finansfolk og fremtidsforskere bruker om uventede hendelser som snur alt på hodet, og gir virkninger ingen hadde tenkt seg kunne komme. Det vi fikk oppleve fra månedsskiftet februar/april er av en karakter som gjør at selv et slikt uttrykk virker for svakt til å kunne beskrive situasjonen.

Maritimt Magasin har i mange, mange år bragt en grundig oversikt over ordresituasjonen ved skipsverftene, og normalt har vi fått god respons på våre spørsmål til verftene. Faktisk har vi fått spørsmål fra enkelte om vi snart kommer med den faste henvendelsen.

ALT SNUDDE

Når dette skrives, er det fortsatt underlige tilstander omkring i landet. Mange sitter i tvungen karantene, enda flere har valgt frivillig hjemmekarantene, besteforeldre må velge å isolere seg fra sine kjære barnebarn og foreldre må forsøke seg som lærervikarer siden skoler og barnehager er stengt. For å nevne noe.

Det går også, i alle fall på et vis. For eksempel er det imponerende å se at mine gamle kolleger i Adresse-avisen klarer å lage både papiravisen og holde internettsiden i gang uten ett menneske i redaksjonslokalene. Absolutt alt går fra hjemmekontor, 100 prosent heimelaget kunne en stolt redaktør fortelle.

MEN ALT GÅR IKKE

Men, det er likevel ikke alt som kan gå som normalt. Vi hadde fått mange tilbakemeldinger fra verft – og svært mange av disse var positive og optimistiske, men mange som regner med både økende aktivitet og behov for flere ansatte.

Så var det stopp. Det kom ikke flere tilbakemeldinger, det ble vanskelig å få fatt i folk som enten var på hjemmekontor eller kanskje permittert.

Vi har valgt å trykke de tilbakemeldingene vi har fått, i full forståelse for at verden kan ha blitt ganske annerledes en den var da ordene ble satt på papiret.

I håp om at før eller siden vil det snu, vi alle kommer oss over disse vanskene og verden går tilbake på det vante sporet og det blir bedre tider har vi derfor valgt å trykke de tilbakemeldingene vi fikk. Optimisme kan aldri være skadelig!

EN NY HVERDAG

Men vi er også fullstendig klar over at for mange ble det brått og uventet en ny hverdag. Vi kan for eksempel nevne ett av verftene som sendte oss en svært positiv tilbakemelding; Fosen Yards, som så for seg behov for mange flere ansatte for å møte arbeidsmengden man sto foran.

Siden var det motsatt, og i Adresseavisen kunne man bare få dager etter lese at i stedet skulle verftet permittere 132 av de ansatte. Andre verft kan fortelle det samme, og et annet problem mange ser for seg er at det ikke vil bli mulig å få den utenlandske arbeidskraften de har behov for. Og tanken på stadig flere i karantene og til og med sykdommen er en annen av de mange bekymringene.

Heldigvis opplevde vi også at noen ikke hadde mulighet for å svare oss, både fordi arbeidsbelastningen var så stor at de ikke kunne sette av tid til dette. Eller fordi de var altfor opptatt med levering av ferdige fartøy til å bruke tid til noe annet.

Hva verftene svarte kan du lese alt om i MM 4/20 i salg fra 16. april.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.