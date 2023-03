Transportnæringen på vei tilbake i rute

Transport, både generelt og i denne sammenhengen maritim transport av passasjerer, er en næring som spenner vidt. Det omfatter både ordinær passasjertransport for eksempel med ferjer, mer lystpregede tilbud for turister og for sosiale arrangement om bord i fartøy, og også transport av mannskap og andre til skip og andre steder, for å nevne noe fra denne omfattende virksomheten.

Derfor har vi i år, i denne oversikten, valgt å utvide spekteret, og bedt om tilbakemelding fra bedrifter og organisasjoner innen mange områder. Vi fikk tilbake mange og varierende svar, også fra en del man kanskje ikke umiddelbart har i tankene når det gjelder dette temaet.

KLARE TENDENSER

Og selv om det er stor forskjell mellom for eksempel en liten virksomhet som spesialiserer seg på å ta med turister på hvalsafari eller til en festkveld på fjorden til den norske avdelingen av et verdensomspennende konsern som organiserer reiser over hele verden ser vi likevel noen klare fellestrekk.

Det ene er at koronapandemien ga de fleste, om ikke all, store og uventede utfordringer, men også at man er i ferd med å komme tilbake til mer normale tider.

Imidlertid er det bekymringer for tiden som kommer, både på grunn av økende kostnader kanskje ikke minst i drivstoffpriser, og også uror for om krigen i Europa vil skape problemer.

Les hele saken i MM 03-2023 i salg fra 17. mars.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.