Ulstein Verft åpner dørene for NME

Norske Maritime Eksportører har tradisjon for at den årlige Erfaringskonferansen (ERFA) vekselvis arrangeres på en av utenlandsferjene fra Norge og på et eller annet interessant sted i Norge, og i år skulle vi tro at man treffer midt i blinken når man skal møtes i Ulsteinvik i slutten av januar.

I alle fall er adm. dir. Erlend Prytz sikker på at det blir godt mottatt, selv om det vanligvis er stor interesse for konferansen mener han at det er uvanlig mange som har meldt seg på til konferansen tidlig.

– Og det tyder på at det er et godt valg, sier han.

BESØK HOS ULSTEIN

Prytz er også svært fornøyd med at Ulstein Verft har sagt ja til at konferansedeltakerne får besøke bedriften, der de både får en omvisning, og mulighet for B2B-samtaler etter at programmer er avsluttet.

– Vi takker Ulstein Verft for dette, det gir en fin kombinasjon i et område der vi har mange medlemmer som kan få besøke en spennende bedrift og også få B2B-samtaler, sier han.

Det er for øvrig ikke første gang foreningens medlemmer får møte industrien på Nordvestlandet, for to år siden var den tilsvarende konferansen lagt til Molde og med besøk hos Brunvoll.

LOKAL START

Erlend Prytz er også svært fornøyd med at stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomite har sagt ja til å stå for åpningen av konferansen, som for øvrig finner sted i hennes hjemfylke der hun også etter planen skal bli fylkesmann når den nåværende stortingsperioden er over.

– Hun er en dyktig politiker som er svært positiv til næringslivet, og det er hyggelig at hun vil være med oss på denne måten, sier han.

Videre er programmet preget av variasjon mellom «tradisjonelle» innslag og nye:

– Det er blitt et fast innslag at Jakub Walenkiewisz fra DNV GL holder foredrag om trendene i markedet, og det er alltid populært, sier Prytz, som også forteller at denne gangen har man valgt en ny konferansier til å lede møtet.

Det er Bente Sollid Storehaug fra Digital Hverdag. Hun skal også holde foredrag om merkevarebygging i en digitalisert verden.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.