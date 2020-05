Verdas største kranfartøy i Haugesund

Giganten av eit kranfartøy, Sleipnir, med åtte bein, var nyleg på gjesting hos Aibel sitt verft i Haugesund.

Besøket varte i vel to timar. I løpet av den tida hadde kjempa svinga om bord ein “liten” byggjekloss på om lag 600 tonn. Dette løftet var knapt merkbart i den eine store krana, som kan løfta 10.000 tonn. Fartøyet er utstyrt med to slike kranar.

Medan løftet blei gjennomført frå kaia til Aibel sitt verft i Haugesund, låg Sleipnir om lag 70 meter frå land. Den lange kranbommen som har ei rekkevidde på inntil 140 meter, strekte seg innover kaia.

BERRE VED FLO SJØ

– Kranfartøyet måtte liggja så vidt langt frå kai ettersom djupna nærast kailinja ikkje er stor nok, opplyser Frode Johan Saltvedt. Han er byggjeleiar for modulen som Sleipnir kom til Aibel sitt verft for å henta. Saltvedt fortel vidare om førebuingane til besøket av Sleipnir:

Ved innseglinga til Haugesund frå nord plasserte Aibel i samarbeid med Heerema ein transpondar på Trollholmen ved Vibrandsøy. I tillegg blei det sett opp ein transpondar 40 meter oppe på veggen til Aibel sin eigen verkstadhall Nordsjøhallen. Transpondarane skulle syta for at GPS-signala blei forsterka og dermed gi grunnlag for meir nøyaktig navigasjon mellom grunnar, holmar og skjær.

I ope farvatn skal dei som var på vakt på brua om bord i Sleipnir ha drive navigasjonsøvingar før dei nådde den meir utfordrande innseglinga.

– Det var truleg berre eit par meters klaring då Sleipnir i 0,5 knops fart seig framom undervasskjera ved Vibrandsøy, seier Saltvedt. Han legg til at denne ferda kunne berre gjennomførast på flo sjø.

Les mer om Sleipnir i MM 5/20 i salg fra 7. mai.

