Verdens største bilskip

Wallenius Wilhelmsen har tidligere bestilt 12 nye bilskip hos Jinling Shipyard i Jiangsu i Kina. Nå har rederiet bestemt seg for å oppdimensjonere fire av disse og øke størrelse fra å kunne frakte 9300 til omtrent 11.700 biler. Dermed blir fartøyene de største bilskipene som noensinne har seilt.

– Nybyggene er designet for våre behov og handelsmønstre, forberedt for netto-null utslipp fra dag én, og spesialbygget med betydelige stordriftsfordeler. Vi tror dermed at de nye oppdimensjonerte Shaper-fartøyene er en klasse for seg og vil gi betydelige besparelser på drivstoff og utslipp sammenlignet med dagens flåte. Med en enestående kapasitet er disse fartøyene virkelig egnet for fremtiden, sier Xavier Leroi, EVP & COO Shipping Services hos Wallenius Wilhelmsen i en pressemelding der kontrakten på oppgradering av noen av skipene i den nye serien til selskapet ble kunngjort.

