Verdens største vindfarm har startet

Verdens største havvindpark under bygging, Dogger Bank, har begynt å produsere strøm for første gang. Denne gigantiske vindparken utenfor kysten av Yorkshire er delvis norskeid, med Equinor og Vårgrønn som viktige partnere til det britiske selskapet SSE Renewables.

Ferdig utbygd får Dogger Bank Wind Farm en produksjonskapasitet på 3,6 GW. Den bygges i britisk farvann 70 nautiske mil (130 km) utenfor kysten av Yorkshire og i tre faser på 1,2 GW hver, kjent som Dogger Bank A, B og C. Strøm fra prosjektets første offshore vindturbin på Dogger Bank A blir nå overført til Storbritannias nasjonale nett via Dogger Banks overføringssystem for høyspent likestrøm (HVDC).

STORE TURBINER

Den første turbinen på den gigantiske vindfarmen ble installert av konstruksjonsfartøyet Volataire tilhørende det nederlandske rederiet Jan de Nul og den første av GE Vernovas banebrytende Haliade-X 13MW-turbiner. Dette er første gang Haliade-X-enheter blir brukt offshore.

Hver rotasjon av de 107 meter lange bladene på Dogger Banks første operative turbin kan produsere nok ren energi til å drive et gjennomsnittlig britisk hjem i to dager.

Når vindfarmen er fullført, vil Dogger Banks kapasitet bli på 3,6 GW fra totalt 277 gigantiske offshore-turbiner som er i stand til å produsere nok ren energi til å drive tilsvarende seks millioner hjem årlig og levere årlige CO2-besparelser tilsvarende utslippene fra 1,5 millioner biler.

PÅ VEI MOT NETTO NULL

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sa ifølge en pressemelding fra selskapet Dogger Bank Wind Farm 10. oktober den dagen den første strømmen ble produsert, at Offshore vind er avgjørende for å skape fornybar, effektiv energi som kan drive britiske hjem fra britiske hav.

– Jeg er stolt over at dette landet allerede er verdensledende når det gjelder å nå Net Zero innen 2050. Det er fantastisk å se verdens største vindpark, Dogger Bank, produsere strøm for første gang i dag fra britiske farvann, noe som ikke bare vil styrke energisikkerheten vår, men skape arbeidsplasser, senke strømregningen og holde oss på rett spor for netto null, la han til.

Les mer i MM 11-2023 i salg fra 16. november.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.