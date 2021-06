Cooper Viking (06/2021)

Remontowa leverte i januar og mars de to PSV-ene Coey Viking og Cooper Viking til Viking Supply Ships AS, Kristiansand. Skipene er verftets byggenummer 856/3 og 856/4. Design er av type VS 4411 DF.

Coey Viking og Cooper Viking skal dekke etterspørselen etter moderne og mer miljøvennlige PSV-er. Stort dekksareal på 980 kvadratmeter, batteripakke og muligheten til å gå på LNG samt høy isklasse, gjør at Vikings nye skip krysser av mange bokser.

INN PÅ KONTRAKTER

De to Remontowa-bygde PSV-ene ble opprinnelig bestilt av Siem Offshore, men Viking Supply Ships tok over nybyggkontraktene i oktober 2019. Viking Supply Ships er et norsk shippingselskap med hovedkontor i Kristiansand, som er eid av Kistefos i Oslo.

Allerede før levering av Coey Viking, hadde rederiet sikret lang kontrakt med Wintershall DEA. Nybygget bidrar inn mot borekampanjen på inntil syv brønner med boreriggen “Deepsea Aberdeen”. I februar i år meldte Westshore Shipbrokers at også Cooper Viking var sikret kontrakt. Skipet skal jobbe for Vår Energi fra juni av, på en ettårsavtale.

MASKINERI

Wärtsilä har levert LNG-systemet, i tillegg til to W6L34DF motorer og to W8L20DF hjelpemotorer. Batteripakken kommer fra Corvus. Brunvoll har levert to tunnel-thrustere samt Azimuththruster. Azimuth-fremdrift er levert av Steerprop.

DEKK

NDM har levert dekksmaskineriet om bord. Kraner på dekk er levert fra Red Rock. Fast rescue boat er levert av Mare Safety, mens daviten til denne er fra Red Rock. Van Aalst har levert bulksystemet. Gangveier er levert av Gurskøy.

DIVERSE

Maritime Montering Poland har levert innredning, inkludert bysse (i samarbeid med Beha-Hedo Industrier) og vaskerom. Møblement er levert fra Ekornes gjennom Maritime Montering. Kjøle- og fryseanlegg er fra Aeron.