Costa Toscana (03/2022)

Costa Cruises overtok 2. desember sitt nye flaggskip, Costa Toscana, fra Meyer Werft Turku i Finland. Skipet er søsterfartøy til Costa Smeralda som ble bygget ved samme verft og skal drives med naturgass som sin tvilling.

Costa Group, som inkluderer Costa Cruises og AIDA Cruises, var først i verden når det gjelder å ta i bruk flytende naturgass som drivstoff på cruiseskip. Rederigruppens LNG-drevne skip inkluderer AIDAnova og Costa Smeralda som er i drift, nye Costa Toscana, og AIDACosma som ble overlevert i januar. LNG representerer et gjennombrudd for å forbedre miljøytelsen til cruiseskip, både til sjøs og under anløp i havner. Bruken av naturgass muliggjør nesten fullstendig eliminering av svoveloksidutslipp og svevestøv, samtidig med en betydelig reduksjon av nitrogenoksidutslipp og CO2.

ARBEIDER MOT NULLUTSLIPP

– Costa Toscana forsterker vår forpliktelse til bærekraftig innovasjon ved å bidra ytterligere til bruken av LNG på cruiseskip, en teknologi der vi var pionerer. Vi jobber også med testing av ytterligere innovasjoner, som brenselceller og batterier, med sikte på å få det første cruiseskipet med netto null utslipp, uttaler Mario Zanetti, president for Costa Cruises i en pressemelding i forbindelse med levering av skipet.

Costa Toscanas første cruise vil gå fra Savona i Italia, 5. mars, med en ukelang reiserute til Marseille, Barcelona, Valencia, Palermo og Civitavecchia/Roma. Etter debuten vil det nye flaggskipet seile i det vestlige Middelhavet gjennom hele året. I sommersesongen vil hun anløpe Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Valencia og Marseille, men i løpet av høstsesongen vil Palma de Mallorca erstatte Ibiza.

SMARTBY

Costa Toscana fungerer som en smartby. I tillegg til å være drevet av LNG, har skipet en serie banebrytende teknologiske innovasjoner designet for å redusere ytterligere miljøpåvirkning. Hele det daglige vannbehovet dekkes ved å transformere sjøvann ved bruk av avsaltingsanlegg. Energiforbruket er minimert takket være et intelligent energieffektivitetssystem. Alt avfall om bord blir innsamlet og kildesortert, og det kan også nevnes at møblene i en av restaurantene om bord er bygd av innsamlet drivved.

Møblene, belysningen, stoffene og tilbehøret ellers i lugarer og fellesrom er laget i Italia, og har blitt designet spesielt for Costa Toscana av 15 partnerbedrifter som representerer italiensk design.Om bord i det nye cruiseskipet er det blant annet Solemio Spa, flere temabarer og 21 restauranter, alt i italiensk stil.

MASKINERI

Fremdriftssystemet om bord består blant annet av fire 16-sylindrede Caterpillar dual-fuel motorer av typen VM 46 DF som produserer elektrisitet til to Azimut Electric Propulsion Drive fra ABB. Disse kan gi cruiseskipet en fart på 23 knop, men servicefarten vil være 17 knop.