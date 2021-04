Fodnes (04/2021)

I februar ble Fodnes levert fra polske Remontowa Shipbuilding til Norled AS. Ferjen er verftets bnr. B619/4. Designet er fra LMG Marin AS.

Fodnes er den fjerde hybridferjen Remontowa leverer til Norled det siste året. Under normal drift benyttes det kun elektrisk kraft, hentet fra de to batteripakkene om bord. Batteriene lades ved landanlegg når ferjene ligger til kai. I utgangspunktet er dieselgeneratorsettet (som går på biodiesel), kun ment til nødbruk. Man kan også bruke hybridsystemet i “peak shaving mode”, der batteridriften tar seg av effekttoppene.

FIRE NYE HYBRIDFERJER

I 2018 bestilte Norled fire ferjer fra polske Remontowa. Alle har samme hybridfremdrift, og bygges etter LMG-120-DEH-designet utviklet av LMG Marin. To trafikkerer sambandet Mannheller–Fodnes og to går på Festøya–Solavågen. Den største forskjellen mellom ferjene for de to sambandene, ligger i at ferjene for Mannheller–Fodnes skal trafikkere et noe kortere samband, derfor blir kapasiteten i batteripakkene redusert med ca. 20 prosent. Passasjerkapasiteten er derimot større, nemlig 395. Festøya og Solavågen-ferjene har plass til 299 passasjerer og 120 personbiler.

MASKINERI

Ferjene er utstyrt med to dieselgeneratorsett på 450 kWe hver. På propellsiden har de to azimuth-thrustere med PM-motorer, på 960 kW hver. Batteripakken har en kapasitet på 1578 kWh. Generatorsettet er levert av Nogva Motorfabrikk. Schottel har levert thrustere. Batteripakken kommer fra Corvus/Siemens.

DEKK

Adria Winch har levert ankervinsj og capstaner. Redningsutstyret kommer fra IMS Griffin. Evakueringssystemet om bord er levert fra Survitec AS og MOB-båt er fra Palfinger.

DIVERSE

Innredningen er levert og montert av Vestnes Norway. Westcon Power & Automation har levert en omfattende elektropakke. Lokale peileklokker er levert av Xtronica. R. Stahl Tranberg har levert navigasjonslys og søkelys.