Havblomst (04/2023)

Viknaslipen AS i Rørvik overleverte i februar 2023 det nye fiskefartøyet Havblomst til rederiet Havblomst AS i Rørvik ved Odd Kristian Myhre. Den 15 meter lange båten er den første med verftets eget design som er utarbeidet i samarbeid med JBA Innovation AS.

– Båten blir et stort framskritt i effektivitet og arbeidsforhold for mannskapet, sier fisker og reder Odd Kristian Myhre til nettstedet NT24.

Nye Havblomst erstatter en eldre båt med samme navn og rigges for fiske med not og garn etter sild, makrell, torsk, sei og blåkveite. Båten har et lasterom for fisk på 95 kubikkmeter. Prisen på nybygget er i overkant av 40 millioner kroner.

– Det er definitivt en heftig investering, forteller Myhre som legger til at han har hatt lyst til å være med på å skape noe nytt designmessig.

MASKINERI

Hovedmotor er en Scania DI 16 som yter 625 hestekrefter og som er levert av Nogva Motorfabrikk. Gir og propellanlegg kommer fra Finnøy Gear & Propeller. Båten er utstyrt med to thrustere, en foran og en akter, som begge er levert av PMH Norway. Styremaskin kommer fra Sleipner Motor og to generatorsett er levert av Nogva Motorfabrikk.

DEKK

Det er to dekkskraner om bord som begge er produserte av TMP Hydraulikk. Ankerutrustningen er fra Moen Industributikk mens Lorentzen Hydraulikk har levert det meste av fiskeutrustningen som garnhaler, garngreier og snurpevinsj.

INNREDNING

VVS-anlegget er levert av Weddes Rørservice mens dører og veggelement er levert av Norac. Bysseutstyret kommer fra Spar Ottersøy mens Power Rørvik har levert hvitevarer. Styrehusstoler kommer fra NorSap.

DIVERSE

RSW-anlegget er levert av Proff Kulde og vacuumanlegget er en leveranse fra MMC First Process. KCL har levert lense- og spylepumper, Bohamet vindu og Moen Industributikk sikkerhetsutstyret som finnes om bord. Elcom har levert hovedtavler og elektrisk anlegg for øvrig, installasjon og levering av elektronikkutstyr er det Navy Rørvik som står for mens aluminium til byggingen kommer fra Norsk Stål og Bjarne Hopen Verksted. Malingsprodukter fra Jotun som er brukt kommer fra Moen Industributikk.