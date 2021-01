Heilhorn (01/2021)

Heilhorn ble i august 2020 overlevert fra Sefine Shipyard til Torghatten Trafikkselskap AS, Brønnøysund. Ferja er verftets byggenummer 38. Designet er av type MM 74 FC EL fra Multi Maritime AS.

– Vi er svært fornøyde med å fortsette med vår flåtefornyelse og satsning på “grønn teknologi”. Med denne ferja fremskynder vi det “grønne skiftet” på Helgeland med flere år og vi er stolt av det samfunnsansvar vi har tatt, uttaler adm. dir. i Torghatten Trafikkselskap, Stein Andrè Herigstad-Olsen i en pressemelding.

85 PROSENT ELEKTRISK

Torghatten Trafikkselskap startet sin grønne satsing med ferja Hornstind (MM 08/17) som ble bygd ved Fiskerstrand Verft. Hornstind, som går sambandet Tjøtta–Forvik, var den første ferja med såkalt biodiesel plug-in hybridteknologi. Med nye Heilhorn tar rederiet steget helt ut, da fartøyet stort sett kan seile utslippsfritt på batteri. Ferja trafikkerer sambandet Vennesund – Holm på Sør-Helgeland. Den skal kjøres 85 prosent elektrisk, og resterende på diesel-elektrisk. Ferja skal lades mens den ligger ved kai, og ladinga starter automatisk når den har lagt til.

ENOVA OG FYLKESRÅD

– Verftet Sefine Shipyard er godt kjent for Torghatten-konsernet og vi har bygd fire ferjer der tidligere. Vi er trygge på at Sefine vil bygge et kvalitetsbygg til oss og ser frem til å fortsette samarbeid med våre venner hos Sefine. Designet er laget av Multi Maritime, der hovedfokus er sjødyktighet, energieffektivitet og kundeopplevelser. Vi ønsker også å trekke frem Nordland fylkes villighet til å satse på det grønne skiftet og den nasjonale turistveien, fylkesvei 17, en av Norges vakreste veistrekninger, sier Herigstad-Olsen. Ladestasjonene på ferjeleiet Vennesund – Holm og også på Horn – Andalsvåg er finansiert av ENOVA og Fylkesrådet i Nordland.

DÅP

Den nye hybridferja ble døpt 28. oktober på Helgeland. Gudmor er Ingelin Noresjø.

MASKINERI

Hovedgeneratorene om bord er av type Margen MRG-SCN-618. Hjelpegeneratorer er av type DI16M fra Scania CV AB. Kongsberg Maritime har levert elektriske thrustere av type AZP 085 CP samt propellanlegg. Batteriene er fra Corvus.