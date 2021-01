Nanna Cecilie (01/2021)

Nanna Cecilie ble i mai 2020 overlevert fra Thyborøn Skibs & Motor AS til Thyborøn-fiskerne Hans Jørgen Jensen og Jens Peter Langer. Kombibåten er designet av Vestværftet Hvide Sande AS.

Den moderne og avanserte fiskebåten Nanna Cecile er rigget for både trål og snurrevad (eller flyshooting som de sier i Danmark). Fartøyet ble brukt til snurrevadfiske av kolmule, torsk og sei i sommerhalvåret. Det er tatt høyde for et svært fleksibelt fiske, med innkjøpte kvoter både i norsk del av Nordsjøen samt Skagerrak og Østersjøen. Om vinteren skal det fiskes med trål. Danske Fiskerforum skriver at båten ble ferdig før sommerfisket startet, til tross for koronastenging av landet. Dåpen måtte utsettes til høsten.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Caterpillar 3508C turboladet marine dieselmotor, som yter 1015 hk ved 1600 o/min. Hundested Propeller har levert propellanlegg, gir av type CPGD120 og en baugpropell på 160 hk. AS:Scan har levert anlegg for styremaskin.

DEKK

Thyborøn Skibs & Motor har levert og montert en komplett pakke med hydrauliske vinsjer og tromler samt skipskomputer for kontroll av nevnte utstyr. Fiskefabrikken om bord er levert av Intech International. Lemvig Maskin og Køleteknik har levert kjøleanlegg og fryseri, i tillegg til diverse landganger. Diverse fiskeriutstyr er levert fra Egernsund Trawl, DK Trawl, Selstad og Strandby Net.

DIVERSE

Elektrisk installasjon er utført av Vest EL, som er totalleverandør på alt elektrisk samt elektronikk. Skibselektro har levert utstyr for navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting, gjennom Vest EL. Dører er levert av Libra-Plast. Rednings- og sikkerhetsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipement.