Nesøygutt (03/2022)

I januar overtok Lovundlaks AS Nesøygutt fra Skarsvåg Boats AS på Frøya. Dette er bygg nummer 165 fra verftet og den tredje båten i en serie på tre til samme kunde.

Nesøygutt er en hurtiggående mannskapsbåt som skal brukes til å frakte ansatte til og fra merder, enkle operasjoner ved merdene og til bruk for teknikere og andre som har oppdrag ved merdene til Lovundlaks. Den første båten i serien ble levert i fjor sommer og var da den første av et helt nytt skrogdesign som er designet blant annet med tanke på behagelig kjøring i skarp sjø. Båttypen er stabil i sjøen med god plass til å jobbe om bord. Lovundlaks hadde opprinnelig en fast kontrakt på to båter med en opsjon. Opsjonen er nå erklært, og den tredje båten i serien skal leveres senere i år.

MASKINERI

Nesøygutt er utstyrt med en Volvo Penta D6 hovedmotor med drev som er levert av Rørvik Marina og som yter 380 hestekrefter. I baugen er det en elektrisk thruster.

DIVERSE

Det er fem sitteplasser om bord, av disse er to dempede stoler på gassdempede søyler fra Flak og tre sitteplasser er på benk med puter. På begge sider av styrehuset er det skyvedører for lettvint adkomst. Disse er levert av GS-System. Strigin AS har levert vinduer. Simrad har levert kartplotter og autopilot og det er installert en Halo 20+ radarantenne på båten.