Thea Jensen (11/2020)

Thea Jensen ble i oktober overlevert fra Maritime Partner til Loppa Legeskyssbåter, Øksfjord. Ambulansebåten er verftets bnr. 2168. Designet er av type Alusafe Cat 21 fra Lindstøl Skip.

Etter vel fire måneders utrustning ved Maritime Partners verft i Åle-

sund ble Norges største ambulansekatamaran overlevert til reder Loppa Legeskyssbåter i Øksfjord. Fartøyet er stasjonert i Øksfjord og vil være i drift i området Loppa, Hasvik og ytre Altafjord. Loppa Legeskyssbåter har en 8+1+1 års kontrakt med Finnmarkssykehuset i Hammerfest.

STABIL SJØBÅT

Båten ble planlagt og designet med mye nytt utstyr som reder og mannskap gjennom mange år har sett behovet for, men som de ikke har hatt mulighet til å montere på eksisterende båter. Utstyret vil lette arbeidet om bord i en båt som opererer ett av de mest værharde områdene i Norge.

Blant annet har man under sjøprøvene fått testet ut de nye foilene fra Wavefoil som gir bedre gange i dårlig vær. Dette er et helt nytt konsept som var beregnet å redusere rulling/stamping i sjøen med ca. 30 prosent. De har under testing fungert meget bra og har sannsynligvis en virkningsgrad som overstiger beregningene. Resultatet er at mannskap, pasienter og passasjerer får en mye roligere reise, noe som er uhyre viktig i slike situasjoner som båten er bygget for.

FLEKSIBEL

– Tilgjengelighet og fleksibilitet har vært nøkkelord i utviklingsarbeidet for dette fartøyet. Et viktig verktøy her vil være båtens hydrauliske båreheis, der tilkomst for transport av pasienter kan foretas fra for eksempel flytebrygger og helt opp til høye kaier. I tillegg kan man entre via tre forskjellige dekksnivå med ramper mellom hvert nivå. Tilsammen utgjør dette en fleksibilitet som ikke har vært tilgjengelig på noe ambulansefartøy tidligere, sier designer Arne Lindstøl ved Lindstøls Skip.

Når man er kommet om bord er der varmekabler i samtlige dekk. Alle utvendige områder er også overvåket av CCTV-kameraer, slik at man hele tiden har oversikt over alle som er om bord og deres sikkerhet. Et avansert natt-/iskamera er også installert for å maksimere sikkerhet vinterstid. Forut for sykelugaren er der en romslig passasjersalong, med seter for 8 passasjerer samt bysse og to hvilerom. Passasjersalongen er helt adskilt fra sykelugaren og sørger for at lege/sykepleiere får behandle pasientene uforstyrret

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen har levert hovedmotorer av type Volvo IPS 1050 samt girsystem og propellanlegg av type Volvo Penta. Fisher Panda-generatorer er levert av Staubo Elektro-Maskin.

DEKK

Survitec har levert redningsflåter, mens Hansen Protection har levert redningsvester. Brannpumper og vaskepumper er levert fra Ydra.

INNREDNING

Innredningen er levert av Isowest. Ferno Norden har levert en komplett pakke ambulanseutstyr til sykelugaren. Sykelugaren er utrustet med to båreplasser og moderne utstyr for effektiv behandling av passasjerer i transport. Lugaren er meget romslig og med plassering akter blir det den roligste plassen om bord i dårlig vær. Adkomst til sykelugar er primært via en avansert båreheis som er plassert akter. Ventilasjons- og klimaanlegg er installert av Kamo Ent. Sanitærsystemet er levert av Jets og dørautomatikk er levert fra Låssenteret Ålesund. Dører og luker er levert av Libra-Plast. Vinduer av type Securit er levert fra SI-Glass. Hukkelberg har levert Recaro Northsea-styrehusstoler, og West Mekan har levert passasjerstolene.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Acel AS. Marineelektronikk har levert elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon, deriblant systemer fra Furuno Norge AS, Simrad og Jotron.