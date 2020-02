Boreal bestiller nok en ferje i Tyrkia

Boreal Sjø har kontrahert sin tredje ferje med design MM 105 FE EL hos Multi Maritime. Illustrasjon: Multi Maritime

Boreal Sjø bestiller nok en elektrisk ferje hos Sedef Shipyard i Tyrkia. Ferjen med design MM 105 FE EL fra Multi Maritime i Førde, skal leveres i løpet av sommeren 2021.



– Ja, jeg kan bekrefte at vi nå har fire ferjer totalt i ordre hos Sedef. En MM 75 FE EL med levering i april 2021 og tre MM 105 FE EL med levering henholdsvis i desember 2020, februar 2021 og juni 2021, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal til Maritimt Magasin.



BETYDELIG VEKST

– Dere har tidligere opplyst at to MM 105 FE EL ferjer skal settes inn i trafikk på sambandet Molde-Vestnes der dere har fått konsesjon fra 1.1.2021. Skal den siste av samme type som nå er kontrahert også inn i dette sambandet?



– Vi kontraherer nye ferjer nå i forbindelse med en betydelig vekst for Boreal Sjø, og de nye ferjene vil inngå i vår totale ferjekabal som må legges, opplyser Fadnes.



I likhet med de to andre ferjene av samme design som er under bygging hos Sedef-verftet, blir den sist kontraherte av MM 105 FE EL designet 108 meter lang med en bredde på 18 meter. Den får en kapasitet på 399 passasjerer inkludert mannskap, 120 personbilenheter og 12 trailere. Ferjen skal klasses i DNVGL.



EIERE I HONG KONG

Boreal Sjø AS som har kontrahert ferjen, er et datterselskap av Boreal Norge AS, et stort transport- og reiselivsselskap som i 2018 ble kjøpt av Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP (EOIIF), et Private Equity infrastruktur-fond med base i Hongkong.



Selv om Boreal er et forholdsvis ungt selskap har flere av selskapene i konsernet lange tradisjoner innen transport både på land og på sjøen i Norge. Det eldste selskapet som nå er en del av Boreal Norge er Det Helgelandske Dampskipsselskap som ble etablert i 1867 i Sandnessjøen.