Boreal har overtatt elferja Malmefjord

2

Fakta om de nye ferjene:

Navn: Malmefjord, «Tomrefjord» og «Vestrefjord»

Lengde: 107 meter

Bredde: 18 meter

Lastekapasitet: 399 passasjerer og 120 personbilenheter

– Boreal jobber for at våre transportmidler skal være så miljøvennlige som mulig, og vi skal være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Med de nye ferjene tar vi i bruk innovativ teknologi, som både vil gi vesentlige besparelser for miljøet og økt kvalitet for våre reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.Malmefjord – og søsterskipene «Tomrefjord» og «Vestrefjord» – er designet av Multi Maritime i Førde, som er et ledende designselskap som tidligere har designet flere nye ferjer for Boreal. Ferjen er bygget av verftet Sedef i Tyrkia, der de to søsterskipene også er under konstruksjon.De miljøvennlige ferjene vil gi en betydelig reduksjon i CO- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift. ferjene skal lades ved hvert anløp fra ladestasjoner i Molde og på Vestnes.– Vårt mål er å være ledende på miljøvennlig ferjedrift, og vi ser fram til å få bidra til fornyelse og modernisering av ferjedriften i Møre og Romsdal, sier Førsvoll.De nye ferjene har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 120 personbilenheter. ferjene er universelt utformet, noe som betyr enkel og sikker tilkomst for alle passasjerer.– Ferjene er meget energieffektive med gode sjø- og manøveregenskaper, og har også et lavere støynivå enn konvensjonelle ferjer, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.Det er lagt stor vekt på gode fasiliteter både for de reisende og for mannskapet.– Ferjene har moderne salonger med store vindusflater og forskjellige typer sittegrupper. Det blir også en moderne kioskløsning med et godt og variert vareutvalg, sier Mathisen.Malmefjord skal nå seiles hjem til Norge, og seilingstiden er estimert til rundt tre uker avhengig av værforholdene. Når ferjen ankommer ruteområdet, vil det bli opplæring av mannskap og klargjøring for oppstart.– Jeg vil rette en stor takk til våre dyktige medarbeidere som har hatt ansvar for byggeoppfølgingen, sier Mathisen.All infrastruktur for lading er på plass, og etter planen skal Malmefjord være i drift i løpet av sommeren.– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Molde og Vestnes kommuner, vår oppdragsgiver Statens vegvesen, og Siemens, som er totalleverandør på ladeutstyr, sier Mathisen.Boreal Sjø AS og Statens vegvesen signerte kontrakt om driften av ferjesambandet Molde–Vestnes i juli 2019. Kontrakten startet opp 1. januar i år, og har en varighet på åtte år med mulighet for inntil tre års forlengelse.Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.