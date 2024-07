Langt samarbeid til havs

Ulstein Betong Marine produseres i tillegg til flytebrygger og oppdrettsflåter til havbasert lakseoppdrett, også flytemoloer til småbåthavner og marinaer. Bilde: Ulstein Betong

Ved Ulstein Betong Marine i Haddal i Ulstein Kommune på Sunnmøre, kjenner man godt til Weland. Selskapene har samarbeidet siden 2013, og det fungerer helt utmerket, i henhold til Asbjørn Tronstad, som er daglig leder. Weland AS har levert både trapper og rekkverk til alle bedriftens flåter for oppdrettsnæringen og til en stor del av flytebryggene deres.



Hos Ulstein Betong Marine produseres det, i tillegg til flytebrygger og oppdrettsflåter til havbasert lakseoppdrett, også flytemoloer til småbåthavner og marinaer. At plattformene er laget av akkurat betong, er ikke noen tilfeldighet. Det er et materiale som er perfekt egnet til det tøffe havmiljøet, og som dessuten trenger minimalt med vedlikehold, forteller bedriftene i en pressemelding.



ET SELVFØLGELIG VALG

Lakseoppdrett langs norskekysten foregår på Ulstein Betong Marines oppdrettsflåter. De robuste betongkonstruksjonene er laget for lagring av store mengder fiskefôr, men området under dekk kan også inneholde dusjer, toaletter og garderober for den som har arbeidsplassen sin til sjøs. Dette øker både trivselen og sikkerheten.



I marine miljøer med høy luftfuktighet og mye saltvann må man imidlertid også bruke korrosjonsbestandige materialer, som galvanisert stål. Derfor blir Weland AS et selvsagt valg når Ulstein Betong Marine skal velge trapper som går ned til området under dekk. «De galvaniserte ståltrappene med gitterristtrinn og rekkverk mer enn oppfyller de strenge kravene som vi og miljøet stiller til dem», sier Asbjørn Tronstad.



STÅR FOR KVALITET

Hos Ulstein Betong Marine har rundt 170–180 flytekaier og flåter blitt bygd og installert frem til nå. Fleksible brygger som kan tilpasses ulike vanndybder og som passer perfekt både i fritidshavner og mindre fiskehavner. På steder som ikke er svært utsatte, kan de også brukes som bølgebrytere.



Også her finnes det et område under dekk, som for eksempel kan brukes som et servicesenter for havnens båteiere og besøkende gjester. Trappene som fører ned til bekvemmelighetene, har ofte blitt levert av nettopp Weland.



– Weland leverer produkter av god kvalitet som er både slitesterke og funksjonelle. Vi har ikke fått én eneste reklamasjon fra noen av kundene våre på noe produkt fra Weland. Samarbeidet vårt vil fortsette, og faktisk har vi allerede et nytt og spennende prosjekt på gang. Men det kan vi snakke om en annen gang, sier Asbjørn Tronstad.



– Vi setter svært pris på det mangeårige samarbeidet vårt med Ulstein Betong Marine. De er dyktige når det gjelder å standardisere løsningene sine, og dette danner grunnlaget for en rasjonell og effektiv produksjon hos oss. At løsninger går igjen fra flåte til flåte gir mange fordeler, både når det gjelder leveranser og kostnader. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet, og håper at det vil fortsette i mange, mange år fremover, sier Knut S. Larsen, som er daglig leder hos Weland AS.