Aqua Nor 2021 blir fysisk

Det blir kanskje ikke like folksomt som under Aqua Nor 2019, men det er allerede stor interesse for årets messe. Foto: John Inge Vikan

Slik det ser ut i midten av juni tyder alt på at omsider kan det bli en fysisk messe, ved at Aqua Nor 2021 åpner dørene i Trondheim Spektrum 24. august. – I alle fall er jeg så sikker som det går an å være på dette tidspunktet, sier daglig leder av stiftelsen Nor-Fishing, Kristian Digre, til Maritimt Magasin. Og forteller også at det er stor interesse for messa også denne gangen.

– Det er veldig god påmelding. Akkurat nå har vi ca. 420 hovedutstillere påmeldt, av disse vil 360–370 delta både med stand her i Spektrum og digitalt, mens ca. 55 skal være bare på den digitale delen, sier han. Det betyr at med underutstillere vil det være ca. 700 som deltar på årets messe, og at den dermed blir på omtrent samme nivå som det har vært vanlig.

HAR VÆRT ET SAVN

– Det betyr at omfanget blir som det tradisjonelt pleier å være, så interessen for å delta fysisk på messen er god, og vi ser også en god interesse for å delta digitalt. Interessen er der, etterspørselen er der, og tilbakemeldingene fra bransjen er gode. Vi har veldig mange tilbakemeldinger, også fra besøkende, som er glade for at det blir messe og ser frem til å treffes i Trondheim. Det har vært et stort savn å kunne møtes som normalt, sier Digre, og legger til at mange nok er lei av bare digitale arrangementer og ser frem til å kunne møtes.

Han forteller vider at selv om det kanskje kan bli et noe lavere antall besøkende enn enkelte år tidligere, er interessen totalt sett stor: – Allerede er hotellene så godt som fullbooket.



