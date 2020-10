Josberg (10/2020)

Foto: GOT Skogsøy

I september ble Josberg overlevert fra GOT Skogsøy til Fiskebåtrederiet Vito AS. Fartøyet er verftets bnr.109. Design med benevnelse Skogsøy 70 er fra Naval Dynamic.

Josberg er en kystfiskebåt rigget med autoline og garn. Det har vært mye fokus på sikkerhet og sikre rømningsveier om bord, samt drivstoffbesparelse gjennom modifikasjoner på skrog og vekt.

GARN OG LINE PÅ SAMME TID

– Vi har nok engang levert en høyteknologisk fiskebåt, med mange nye innovative løsninger. Denne kombinerte garn- og autolinebåten kan drifte med begge fiskemetoder, med kun små justeringer om bord. De kan gå med både garn- og lineutstyr på samme tid, forteller GOT Skogsøys Andre Rustad i en mail til Maritmit Magasin. Han forklarer også at verftet har klart å gjøre modifikasjoner på vekt og skrog, slik at de nå har klart å komme nærmere sine mål om 50 prosent drivstoffbesparelse på disse små (store) paragraf-fiskebåtene.

BADSTU OG TRIMROM

– Det er også topp moderne fasiliteter om bord for mannskapet, både i innredning og på det fisketekniske. Noe som skal sikre gode arbeidsvilkår og topp pris for fisken som leveres. Vi har også fått plass til badstue og trimrom for første gang på våre båter, avslutter verftssjef Rustad.

MASKINERI

Hovedmotoren er en MAN D2862LE-447 på 735 kW, levert fra MANcraft Bergen. Kumera har levert hovedgir og PMH har levert sidepropeller. Akselgenerator på PTO gir er levert fra Danfoss Norge. Volvo D13 hjelpemotor på 323 kW er levert fra Lasa Båt og Motor AS.

DEKK

Lossekraner av type HS Marine AK10 og HS Marine AK7 er levert av GOT Services. Lofoten Hydraulikk har levert ankervinsj av type AW350 med fast trommel. Autolineanlegget med 35.000 krok er levert fra Mustad Autoline. Fiskeheis er levert fra Optimar. Net-op Danmark har levert garnhaler og Lormek har levert garngreiersystem. Kjøling i lasterom er levert fra Nordkøl. Latech har levert fabrikk, og ismaskin er fra Nordkøl.

INNREDNING

Mandal Kjøleservice har levert fryserom og kjølerom om bord. Innredningen er levert av Haugland Miljø Innredning (HMI). Servi har levert vindusviskere. Vakuumtoalett er levert fra Jets. Ventilasjonsanlegg er levert av Tratec Teknikk.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er foretatt av GOT Cview, som også har levert og installert utstyr for kommunikasjon og navigasjon. Sik-kerhetsutstyr er levert fra Viking Norsafe. Ydra, Leif H. Strøm og Sulzer har levert pumper. Lyngaa Marine har levert brosystem. TechMarin Solutions har levert kassekjølersystem, tilpasset aluminiumsskrog, fra Blokland. Maritim elektronikk er levert fra Hibotech. Navtor har levert ENC servicetjenester.