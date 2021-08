Lysing (08/2021)

1. juli ble Lysing overlevert fra Sletta Verft AS til Fylkesnes Fisk AS, Bremnes. Hybridkatamaranen er verftets byggenummer 187.

Sletta Verft har levert flere større servicefartøyer med hybrid framdriftsanlegg, men dette er den første 15 meters aluminiumkatamaranen med elmotor og batteri. Båten er av eget design, mens Møre Maritime har hatt ansvaret for konstruksjons- og arbeidstegninger.

ELEKTRISK HYBRID

Lysing representerer et nytt produkt for Sletta Verft, og framdriftsanlegget er utviklet i nært samarbeid med Elmarin AS i Kristiansund. Fremtidige miljøkrav blir tilfredsstilt med et fremdriftsanlegg i kombinasjon med en batteripakke på 396 kWH. Dette er blant de største batteripakkene som er levert på en arbeidsbåt på denne størrelsen. Prosjektet har fått støtte både fra Enova og Skattefunn, og utgjør et viktig bidrag til det grønne skiftet i havbruksnæringen.

LADER VED LOKALITET

Fylkesnes Fisk er et familieeid selskap som drifter 3 konsesjoner for produksjon av laks og ørret på Bømlo i Sunnhordland.

– Vi er stolte over å kunne være i front med å redusere utslippene fra vår bedrift, sier driftsleder Rune Fylkesnes i en pressemelding.

– Båten vil ha nok batterikapasitet for transport til og fra lokalitetene og vi har også mulighet for å lade batteriene ved hver lokalitet. All drift kan dermed være basert på elektrisitet. Det gir mindre støy og et bedre miljø for både ansatte og fisk. Vi har landstrøm på alle våre lokaliteter og omtrent all drift av båten skal være elektrisk. Også energikrevende operasjoner som spyling av nøter skal skje ved elektrisk drift.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert hovedmaskineriet. Det består av en Scania DI9 74 M-motor, som yter 217 kW ved 1500 o/min, Stamford generatorer, gir av type HC168 og propellanlegg av type N4.215. 2x100 kW elektrisk fremdrift, elektriske thrustere, batterisystem på 2x198 kWh, manøversystem og PMS er levert fra Elmarin. Sleipner Motor har levert styremaskin samt en thruster av type SAC520/386-C-4-h AC. 386mm. 400V.

DEKK

På dekk står det montert en kran av type Palfinger PK41002 38,3 tm,

levert fra Bergen Hydraulic AS. Redningsutstyr, bestående bl.a. av brannteppe, brannøks, livbøye, redningsdrakt og redningsflåte, er levert av Certex. Lorentzen Hydraulikk AS har levert en 3000 kg capstan.

INNREDNING

Byggmaterialer til innredningen er levert av Aure Trelast, R&M Ship Interior og Nilsson Trelast. Møbler i innredning, som skap, hyller, køyer og kabinett, er levert av Troldmyr Møbelfabrikk. Flataker Industrier har levert sofagruppe om bord, og NorSap har levert styrehusstoler av type NS800 Comfort. Vinduer av type S80 er levert av Ertec, og Libra Plast har levert dører av type Honeycomb. Bysseutstyr er levert av Brødrene Dahl og Power.

DIVERSE

Elektrisk installasjon er foretatt av Elmarin, som også har levert elektronisk utstyr, blant annet navigasjon fra Furuno Norge. Tyco Fire & Integrated Solutions har levert brannslukkingssystem i maskinrom, av type Inergen.