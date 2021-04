Ny elektrisk ferje fra Westcon til Norled

Norled har fått enda et moderne nullutslippsfartøy i porteføljen. Foto: Westcon/ Økland foto

Denne uken kommer den splitter nye elektriske ferjen MF Nesvik i rute på Hjelmeland-Nesvik-Skipaviksambandet. Etter grundig testing av rederiets ansatte og Westcon er den nå klar for å ønske reisende velkommen.



– MF Nesvik har et spennende design og en lett tilgjengelig passasjersalong. Det er også gode løsninger på broen med kvalitetsutstyr, forteller driftsleder for sambandet, Anette Røberg som var med på sjøprøvene for en stund siden.



I TOTAL STILLHET

MF Nesvik er noe større og romsligere enn MF Hjelmeland som også trafikkerer på sambandet, og betydelig større enn MF Sigrid som nå erstattes av MF Nesvik. Ferjen er designet av LMG Marin AS, og er bygget av Westcon Yard i Ølen. Fartøyet har kapasitet til nesten 300 passasjerer og 80 biler. MF Nesvik har en stor passasjersalong plassert under bildekket og like over vannlinjen, som gir passasjerene følelsen av å gli over fjorden i total stillhet.



MF Nesvik er søsterferjen til MF Hydra som også bygges hos Westcon. Begge fartøyene er designet for å kunne bruke minst mulig energi. MF Hydra blir verdens første hydrogendrevne ferje, men også MF Nesvik kan bli oppgradert til hydrogen på sikt.



– Vi er svært glade for å ha enda et moderne nullutslippsfartøy i Norled sin portefølje. Vi takker for et godt samarbeid med Westcon Yard, LMG Marin, Westcon Power & Automation og alle de øvrige samarbeidspartnerne våre. Det er imponerende at både verft og leverandører klarer å levere MF Nesvik i henhold til opprinnelig tidsplan på tross av alle utfordringene knyttet til korona-situasjonen, sier Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled.



SAMBANDET

Hjelmeland–Nesvik–Skipavik er et ferjesamband som krysser Hjelmelandsfjorden og Ombofjorden i Rogaland. Det betjener ferjekaiene Hjelmeland og Nesvik i Hjelmeland og Skipavik i Stavanger kommune. Strekningen drives av Norled. Sambandets strekninger blir betjent av MF Hjelmeland og MF Nesvik.