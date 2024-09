Ulmatec Thermal Solutions vinner rekordkontrakt

Seks flerbruksfartøy som skal bygges for den kanadiske kystvakten ved Seaspans verft i Vancouver, Canada. Byggeprogrammet kan inkludere opptil 10 ytterligere fartøy.

Ulmatec Thermal Solutions (Ulmatec Pyro AS) har blitt tildelt en av sine største kontrakter noensinne, for levering av sitt Integrerte Sentralvarmesystem (ICHS) til seks flerbruksfartøy som skal bygges for den kanadiske kystvakten ved Seaspans verft i Vancouver, Canada. Byggeprogrammet kan inkludere opptil 10 ytterligere fartøy.



Seaspan er en av de strategiske skipsbyggingspartnerne for bygging av store fartøy for den kanadiske kystvakten og den kanadiske marinen under Canadas nasjonale skipsbyggingsstrategi (NSS).

Gjennom NSS har Canadas regjering startet et av de største anskaffelsesprosjektene siden andre verdenskrig. NSS er et langsiktig prosjekt for å skape en bærekraftig kanadisk skipsbyggingsindustri, sikre langsiktige jobbmuligheter og bygge neste generasjon skip for den kanadiske kystvakten og den kanadiske marinen.



SKAPE VERDI FRA SPILLVARME

– Vi er ekstremt stolte og samtidig ydmyke for tilliten som Seaspan Shipyards og den kanadiske kystvakten har vist Ulmatec Thermal Solutions. Det viser nok en gang at vår verdiproposisjon om å skape verdi fra spillvarme er en funksjon som er umulig å ignorere for fremtidens flåte, som må prioritere energieffektivitet høyere enn noensinne. Vår modulære komponentplattform muliggjør robuste, individuelt tilpassede og integrerte varmeløsninger som gjenbruker og optimaliserer distribusjonen av motorenes spillvarme for å redusere eierens driftskostnader (OPEX) og karbonavtrykk, sier administrerende direktør, Bernt-Aage Ulstein.



– Mens vi fortsetter å utvikle designet for den kanadiske kystvaktens nye flåte av flerbruksfartøy, er Seaspan glad for å tildele denne kontrakten til Ulmatec Thermal Solutions. Ulmatec Thermal Solutions’ arbeidsomfang skilte seg ut for sin avanserte og integrerte kontrolløsning, som sømløst forener aktive varmekilder som fyrkjeler og passive kilder som spillvarmegjenvinning fra motorer – sammen gir de presis kontroll over både systemer og forbrukere, sa David Belton, Senior Program Director, Multi-Purpose Vessels ved Seaspan Shipyards



OPPDRAGSKRITISK VARMESYSTEM

De nye flerbruksfartøyene for den kanadiske kystvakten er ment å operere året rundt på Canadas østlige og vestlige kystlinjer og vil støtte kritiske tjenester som isbryting under moderate forhold, maritimt søk og redning, vitenskapelig forskning, miljørespons, nødsleping, vedlikehold og utplassering av bøyer, samt støtte for fiskeripatruljering.



– Driftsmiljøet og de harde værforholdene gjør det integrerte sentralvarmesystemet (ICHS) til et oppdragskritisk system om bord. Pålitelighet og uavbrutt forsyning av varmeenergi er kritisk under oppdrag, sier salgssjef, Karstein Nygård.



ICHS vil kontinuerlig gjenvinne spillvarme via varmevekslere fra fartøyenes eksosgasser og kjølevann ved å sirkulere teknisk vann. Gjennom Ulmatec’s proprietære styringssystem vil spillvarmen bli gjenbrukt og distribuert til de ulike varmeforbrukerne om bord automatisk. Dette sikrer optimal varmefordeling og forhindrer sløsing med termisk energi.



Forbrukssystemer vil være interiør HVAC, avisingssystemer, tankoppvarming og ulike mindre systemer for varmtvann. Med sitt lukkede sløyfesystem fungerer systemet også som et “termisk batteri” eller buffer, og minimerer behovet for tilleggsenergi når varmebehovet øker.



OPTIMALISERT TIL ENHVER TID

Systemet er selvregulerende og autonomt og sikrer at drivstofforbruket fra drivstofffyrte kjeler minimeres. “Gratis” spillvarme vil alltid bli prioritert for forbruk. Med slik automatisert drift kan den kanadiske kystvakten alltid være sikker på at fartøyenes totale drivstoffytelse og karbonavtrykk er optimalisert til enhver tid.



– Sammenlignet med å ikke installere noen funksjoner for varmegjenvinning, har denne løsningen en økonomisk tilbakebetaling for den kanadiske kystvakten i løpet av noen få måneder. I dagens generelle diskusjoner om flåtens karbonavtrykk er det merkelig at slike løsninger ikke har blitt obligatoriske, fordi teknologien er tilgjengelig og økonomien i tiltaket er ekstremt robust, sier Karstein Nygård.



NORGE + CANADA

Med sine lange kystlinjer i harde miljøer på den nordlige halvkule, har Norge og Canada mye til felles innen havrommet; fiskeri, havbruk, kystpatruljering og overvåking og miljøbevisst utvinning av hydrokarboner offshore er eksempler på verdikjeder innen havrommet.



– Innenfor kontrakten er det også en forventning om økt tilstedeværelse i regionen. Vi ser dette som en mulighet. Det er mange muligheter for vekst i Canada for et selskap som Ulmatec, men når, i hvilken form og under hvilken struktur dette vil skje, er det vi vil jobbe med det neste året, fortsetter Bernt-Aage Ulstein.



– Videre er vi imponert over besluttsomheten og den klare strategiske intensjonen bak NSS fra Canadas regjering. I våre hjemlige diskusjoner om standardiserte marinefartøy og nye fregatter har Norge sannsynligvis et mye sterkere fundament i vår skipsbyggingsindustri og teknologibase enn Canada. Men slik det ser ut nå, trenger vi sterkere lederskap og en klar strategisk retning for å unngå å miste tid på å modernisere og styrke vår marineflåte, sier Ulstein.